Luis Gonzales Posada: "En Perú la política internacional es lúcida"

El último lunes 11 de setiembre, el gobierno peruano, a través de un comunicado publicado por la Cancillería, informó la decisión de declarar persona non grata al embajador de Corea del Norte en nuestro país, Kim Hak-Chol, y a su vez le exigía abandonar el territorio en menos de cinco días. La medida, según Perú, se toma en vista de que el país asiático continúa con un programa de armas nucleares que resultan una amenaza para la paz en el mundo. Somos el primer país sudamericano en reducir las relaciones diplomáticas de esta manera. El ex canciller Luis Gonzales Posada explica los motivos de fondo.

¿Qué implicancias puede tener la decisión del gobierno peruano de expulsar al embajador de Corea del Norte, Kim Hak-Chol?

Es una decisión soberana que se ajusta a lo dispuesto por la Convención de Viena, que es un tratado internacional. En su artículo noveno, señala con toda claridad que un Estado puede calificar a cualquier diplomático acreditado en su país como persona no grata y este tiene que retirarse de inmediato. Más aún, la norma dice que no tiene que haber expresión de causa y, si esta persona no se retira, simplemente se le quitan todas las credenciales diplomáticas.

¿Se justifica esta decisión, entonces?

Absolutamente. Corea del Norte, a partir del año 95 en adelante, se ha convertido en un factor de desestabilización, de amenaza y de violencia. Desde 2000, está utilizando como chantaje el hecho de enviar armas atómicas y nucleares. Por eso, el Consejo de Seguridad de la ONU (Organización de las Naciones Unidas), inclusive con el respaldo de China y Rusia, ha adoptado medidas severas. Me parece que no solo el Perú debe expulsar al embajador norcoreano, sino todos los países miembros de la ONU.

El embajador expulsado señaló que la decisión de Perú “hecha más gasolina al fuego”. ¿No lo cree así?

Esa es otra amenaza. Por si acaso, el Perú no ha roto relaciones, pero lo puede hacer.

¿Debe hacerlo?

Para mí, lo debería hacer. Nosotros hemos tenido relaciones normales con ellos hasta el año 95, cuando era un régimen comunista, como tantos otros, pero que no significaba una amenaza para la paz mundial. Ahora sí es una amenaza y si el embajador no quiere echar más leña al fuego, no sé cómo hace esta amenaza al Perú. En el caso de Venezuela y de Corea del Norte, donde hay regímenes dictatoriales, violentos, que sistemáticamente arrasan con los derechos humanos y son una amenaza para la paz, no solo debemos retirar a los embajadores, sino que debemos romper relaciones. No tenemos por qué romper el vínculo diplomático. Dejemos nuestras relaciones a nivel consular. Así daremos una lección de firmeza.

¿Por qué Perú es el único país sudamericano que opta por retirar al embajador norcoreano del territorio?

Hablemos claramente: el Perú está embanderando una posición democrática a nivel internacional, que da lustre a nuestra Cancillería. Recordemos que nuestro país fue el que impulsó las medidas contra Nicolás Maduro luego de no reconocer a su Congreso y contó con el apoyo de 12 países. También estamos liderando una posición en la OEA exigiendo sanciones para Venezuela. Entonces, hay una política internacional lúcida, principista y firme frente a regímenes de esa naturaleza. Ojalá que otros países nos sigan. Estamos en muy buen rumbo.

Hace un mes, EE.UU. pidió a algunos países, entre ellos Perú, romper relaciones políticas y comerciales con Corea del Norte. ¿Nuestro país ha acogido ese pedido?

Me pareció absolutamente intrusivo e inaceptable ese pedido norteamericano. Eso paralizó acciones que se iban a tomar hace mucho tiempo. Cuando un Estado quiere hacer una recomendación a otro, se hace en reserva, no públicamente. Eso cayó muy mal. Fue un error diplomático del Departamento de Estado de EE.UU.

¿Pero Perú sí siguió la recomendación de EE.UU.?

Perú ha aplicado esta decisión en concordancia con el último acuerdo de Naciones Unidas, donde se han tomado medidas drásticas ante la amenaza sistemática del gobierno norcoreano de utilizar la violencia, las armas nucleares. Perú no expulsó al embajador por lo que dijo el vicepresidente de EE.UU.

Queda la impresión de que Perú siguió a EE.UU.

Queda la suspicacia, pero yo me inclino a que esto se ha dado en el contexto de las sanciones que se están aplicando a Corea que han sido posteriores a lo que dijo el vicepresidente de EE.UU.

¿Qué acciones podría emprender Corea del Norte contra el Perú?

Ninguna, porque, inclusive, todas las exportaciones de tejidos, de prendas, han sido suspendidas. También hay restricciones en la provisión de petróleo. Entre Perú y Corea del Norte el comercio es bastante simbólico. Prácticamente es inexistente.

En términos políticos, Corea del Norte es hostil con otros países que le hacen frente, como EE.UU.

Yo no creo que en Corea del Norte haya peruanos, y si los hay, debe ser un grupo muy reducido. El Perú está muy lejos de Corea para poder recibir algún tipo de impacto de su política de agresión.

Autoficha

- “Fui ministro de Relaciones Exteriores, ministro de Justicia, presidente del Congreso y representante permanente del Perú en la Organización de Estados Americanos. Como congresista del Apra, representé a Ica y presidí las comisiones de Relaciones Exteriores y Defensa Nacional”.



- “Declarar persona no grata a un diplomático, en este caso un embajador, es un mecanismo ya previsto que lo ha utilizado el Perú hace poco en el caso del embajador de Venezuela como una medida de protesta frente a la violencia del chavismo”.



- “A los grupos políticos del Perú que no aprueban la expulsión del embajador venezolano seguro les parece bien que Maduro siga matando, capturando personas, como ha denunciado el alto comisionado de derechos humanos de la ONU. A ese gobierno hay que hacerle frente”.