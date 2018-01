Luis Gonzales Posada: “Si Nicolás Maduro viene a Lima, sería un caradura”

Congresistas del oficialismo impulsan una moción para pedir que Nicolás Maduro no asista a la Cumbre de las Américas, en Lima. ¿Es solo un gesto político o sí se podría bloquear su visita?

Será una expresión de repudio del Congreso ante los actos de genocidio de Maduro. La Cancillería deberá trasladar esa moción como una forma de decir ‘no puedo desinvitarlo, pero no es bienvenido’. No debemos quedarnos con los brazos cruzados.

¿El Perú, como anfitrión, puede impedir que Maduro asista a la cumbre?

Cuando eres sede de una cumbre, no puedes impedir a alguien que asista. Por ejemplo, nadie puede evitar que acuda Maduro o, en su momento, Hugo Chávez o Fidel Castro a una reunión de Naciones Unidas.

¿Qué otra medida tendría que tomar el gobierno frente a Venezuela?

Llegó el momento de que el Perú pida a la Corte Penal Internacional enviar un fiscal para que investigue los últimos asesinatos en Venezuela. La corte cuesta US$1,400 millones a los países.

¿Usted cree sinceramente que Maduro no acudiría a la cumbre por una moción de repudio o porque alguien se lo demande?

Quedaría como un caradura si pretende venir al Perú. Debemos recordar que Maduro insultó al presidente Pedro Pablo Kuczynski. Sin embargo, de Maduro se puede esperar cualquier cosa.

Estados Unidos ha señalado que si asiste, tendrá que responder por lo que sucede en Venezuela...

Está en el sótano del leprosorio político. Cada vez está más solo. Si viene al Perú, no podrá salir, tendrá que esconderse del periodismo y de los actos de protesta por los asesinatos y la situación de hambre y miseria en la que ha sumido a su país.