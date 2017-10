Luis Giampietri: “Reabrir el caso El Frontón es absolutamente ilegal”

Tiene 32 años testificando por el juicio de El Frontón. Este año, el Tribunal Constitucional cambió el delito de asesinato agravado por el de lesa humanidad. Para Luis Giampetri, quien estuvo en el debelamiento en El Frontón, esto es una aberración jurídica. El objetivo, según este oficial de la Marina, es el ex presidente Alan García Pérez.

El caso de El Frontón se reabrió, pero esta vez por delitos de lesa humanidad. ¿Usted está involucrado?

En el anterior juicio, que duró cerca de 30 años, estuve como testigo, era por asesinato agravado. La reapertura actual, que es ilegal, es por delitos de lesa humanidad. No sé si ahora me llamarán como testigo. Yo estuve en la primera parte del debelamiento del motín de los presos senderistas en El Frontón, ocurrido el 18 de junio de 1986. Me retiré al mediodía del día siguiente. En la mañana del día siguiente me relevó el capitán Vega Llona, asesinado un año después por Sendero. Como miembro de FOES, fui para hacer unos huecos para romper el muro perimétrico y que la Guardia Republicana ingresara. En ese intento le dieron en la cabeza a uno de mis hombres, le volaron un pedazo de la cara. Esperamos hasta la noche. Cambiamos de lugar porque los senderistas amotinados tenían posición en altura. Podían dispararnos…

¿Los senderistas tenían armas entonces?

Claro. Les quitaron sus armas a la Guardia Republicana y tenían quesos rusos, ballestas, dinamita, habían creado túneles debajo del edificio, debilitándolo. Yo lo viví. Sin embargo, todo está escrito en un folleto senderista llamado ‘Día de la Heroicidad’ (lo muestra). El motín fue simultáneo en los penales de El Frontón, Lurigancho y Santa Bárbara (mujeres). Fue una acción coordinada. Hacía tres años que la Guardia Republicana no entraba detrás de los muros que rodeaban El Frontón. Era zona liberada, no ingresaba nadie. El motín estaba recontra preparado. En la madrugada del 19 de junio, intentamos abrir otro hueco, los senderistas disparaban. Empecé a rampar y me abrí la mano con unas lajas. Sangraba, por eso salí al mediodía del 19. Con el primer boquete cayó un pedazo de muro con un senderista amarrado con un cuchillo en la espalda. Dijo que él quería rendirse, pero a quienes decidían esto los mandos senderistas los mataban.

¿Qué más les dijo este senderista?

Que estaban esperando a la Guardia Republicana, tenía cerca de 100 hombres que supuestamente iban a entrar. La función mía solo era abrir un boquete. Los senderistas afirman en el folleto ‘Día de la Heroicidad’ que tenían tres túneles, granadas, quesos rusos, ballestas, fusiles hechizos. Con estos mataron a uno de los infantes. Habían hecho acopio de sangre, de plasma, tenían una imprenta, presentaban obras de teatro. La Guardia Republicana no ingresaba.

¿Luego de debelar el motín, se encontraron los túneles?

Sí. Hasta hoy se pueden observar los túneles. A través de estos, los senderistas llegaban hasta la playa. No lo sabíamos, pero figura en el folleto ‘Día de la Heroicidad’. Desde ahí me dispararon cuando hacía el segundo boquete y mataron al infante que estaba a mi costado. Las balas caían de todos lados. La noche del 18 de junio usamos visores, pero estos no funcionan si está nublado, que era el caso. Ellos tenían la ventaja de que nos podían ver entrar. Entonces, tiraban explosivos desde arriba. Sus ballestas las hicieron con tubos de PVC y un cordel. A 70 metros te atravesaban el cuerpo. Tenían lanzas, unos ganchos para agarrar a la gente del pescuezo…

Estaban híper equipados…

Absolutamente, se habían preparado, como lo dicen en el folleto. No fue una masacre ni mucho menos, fue un combate. Muchas veces se les dijo que se rindieran, fue el juez, el fiscal César Elejalde. Lo consignan en el folleto y dicen que, cuando les invocamos que se rindieran, nos mandaron a la mierda. Yo dejé El Frontón a las 12 del mediodía y a las 3 p.m., aproximadamente, se vino abajo el edificio. Ellos reconocen que tenían dinamita. En lugares húmedos a esta le sale como un bigotito, exuda. Nuestras cargas no eran de demolición, sino para abrir huecos. Como ellos tenían dinamita, con nuestra detonación se produjo una explosión por simpatía. Por eso, cayó el edificio y porque tenía túneles, sótanos. Antes ya se habían rendido cerca de 34. Hay fotos donde se ve a estos senderistas echados. Todos están vivos, ellos no vieron lo que ocurrió. Nosotros teníamos cuatro muertos y más de 20 heridos.

¿Qué dice el folleto del ‘Día de la Heroicidad’?

Es clarísimo: “Muerte a la Marina, genocidas. Los combatientes (senderistas) respondían con dardos, flechas, ballestas, hondas y con las armas de fuego capturadas, con protección de algunos chalecos de latón. Desde las trincheras y los túneles disparaban a los marinos”. Dicen también que parte de su estrategia era contar con una cuota de sangre para darle más fuerza a su gente. Añaden: “Los combatientes hicieron una resistencia feroz… solo los sacarían muertos, pues la moral de clase estaba en juego”.

¿Cuántos muertos tuvieron?

No se sabe. Ellos dicen 140, pero también se lee en el folleto que los senderistas mataron a los que querían rendirse.

Se dice que el gobierno realizó entierros clandestinos…

Qué va. No es así. Todos los muertos encontrados luego de remover los escombros a mano –no entraba máquina ahí– tuvieron autopsia. Hubo médico legista, juez instructor, la Municipalidad de La Punta compró los cajones y los nichos. Fueron enterrados con todas las de la ley. Se utilizaron varios cementerios para que no estuvieran juntos y no ocurriera lo que vemos ahora con el mausoleo que construyeron en Comas.

En el folleto los senderistas se autodenominan ‘combatientes’. Esto ya indica que en El Frontón hubo un lucha tremenda…

Así es. El juicio anterior fue por asesinato agravado, yo estuve de testigo. En este, que es por lesa humanidad, no.

¿Por qué hay dos juicios?

Hay cinco juicios. Primero un juicio militar. Luego nos denunció ante la Corte Interamericana, la Comisión Episcopal de Acción Social, presidida por Walter Albán Peralta, el actual rector de Universidad Católica, Marcial Rubio, el padre Mc Gregor, Alayza Grundy. Nos acusaron de asesinato agravado y el fallo indica que se debe investigar y sancionar. No habla de lesa humanidad. Los fallos de diversos tribunales han sido el sobreseimiento. No tenían cómo acusar y decir ‘el comandante tal mató a fulano de tal’. Y eso es lo que ocurre ahora. El juicio por homicidio calificado agravado duró cerca de 30 años. Cuando se cumplieron 25 años, pedimos el archivamiento de la causa y para ello llegamos hasta el Tribunal Constitucional. Cuatro magistrados del TC que vieron la causa en 2013 fallaron señalando que las muertes en El Frontón no calificaban como delito de lesa humanidad, con lo cual podíamos aplicar la prescripción.

¿Por qué han reabierto este año el caso de El Frontón por lesa humanidad cuando el Tribunal Constitucional (TC) dijo que no había tal en 2013?

Es incomprensible. ¡Hace 30 años que seguimos en esta tontería! ¿Qué pasó? Este año el actual Tribunal Constitucional desconoce el fallo del anterior…

¿Es posible hacer esto?

Es absolutamente ilegal. La norma dice que, cuando se quiere contravenir un fallo, debe hacerse en las siguientes 48 horas. Pero el actual TC lo cambia luego de tres años a iniciativa del IDL, de Aprodeh y otros. Dicen que hubo error material en el fallo del Dr. Juan Vergara de 2013, quien argumentó que en el caso de El Frontón no se aplicaba el delito de lesa humanidad. Sin embargo, el Perú se adhiere al Estatuto de Roma en 2004, donde se califican los delitos de lesa humanidad. Pero indica que su aplicación no es retroactiva…

Entonces…

Este año, cuatro miembros del Tribunal Constitucional salen con el argumento peregrino de que el fallo de Vergara de 2013 no era claro, que se contradice y lo desconocen. Cuatro magistrados votan a favor de que en el caso de El Frontón sí se aplica la lesa humanidad y, por ende, no prescribe. Pese a que tres tribunos sostuvieron que Vergara ratificó su voto de 2013 y que no aplicaba la lesa humanidad. Pero sabe cuál es el problema….

¿Cuál?

Que con este proceder del actual Tribunal Constitucional todo el sistema jurídico se va al carajo con esto, porque cualquier fallo del TC puede ser desconocido por el que venga después. Además, se va contra la cosa juzgada. Con ese proceder han reabierto la causa de El Frontón y por lesa humanidad. Se da por supuesto que no puede prescribir y se sigue con el juicio oral. Ahí se determinará si hubo lesa humanidad o no.

Once oficiales de la Marina pidieron al Congreso se destituya a los magistrados del TC: Manuel Miranda, Carlos Ramos, Eloy Espinosa y Marianella Ledesma que firmaron esa resolución este año…

Sí porque han prevaricado, han torcido la ley arbitrariamente. Y el Congreso es quien designa a los jueces del TC. Tengo una grabación donde el Dr. César San Martín afirma en una presentación en el Congreso que el delito de lesa humanidad no está tipificado en el Perú. Yo le pregunté si los magistrados y fiscales que quieren reabrir el caso de El Frontón están prevaricando. San Martín respondió: sí, están prevaricando. A todas luces, desde el punto de vista legal, es un abuso lo que se está cometiendo. Por eso, la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales ha aceptado la denuncia.

¿Cuándo falla la Subcomisión?

Supongo que en un mes. Si concluyen que prevaricaron, los destituyen…

Ese es un gordo lío político…

Tremendo. Por eso los fujimoristas no quieren meterse, porque ya tuvieron en 1993 la interpretación auténtica. Están medio ‘nerviosones’ con esto. Pero este es un caso distinto, es un caso flagrante de violación del reglamento del TC. Son bien frescos, le exigen al Congreso que respete su reglamento y ellos violan el suyo. Se han tirado abajo la seguridad jurídica. Han desconocido lo fallado por el anterior TC. Eso no existe en ningún país del mundo. Ese es el fondo de este caso.

¿Hay testigos senderistas?

No lo sé, pero sobrevivieron 34.

Un marino que estuvo en El Frontón defendió la tesis del asesinato…

Se pasó al otro lado. Primero fue colaborador eficaz, pero este muchacho padeció un trauma de guerra y tuvo un episodio de locura. Cuenta todo lo que pasó en todos los lugares de la isla y dice que vio todo. Dios se queda chico al lado de él. Lo descartaron como testigo, pero en este nuevo juicio lo han vuelto a meter. En el juicio anterior, el juez lo declaró no apto porque divagaba.

“El fondo de todo esto es involucrar a Alan García”

¿Quiénes defienden a los familiares de los senderistas en este juicio de El Frontón?

En el juicio oral que se ha iniciado, hay 11 abogados de los familiares de los senderistas, entre ellos Alfredo Crespo y Manuel Fajardo, miembros del Movadef, junto con el abogado del IDL Carlos Rivera Paz.

¿Defienden lo mismo?

Sí. El IDL y Movadef tienen el mismo argumento: que hicimos un genocidio. ¡Cuál genocidio si estaban armados hasta los dientes y se dicen combatientes! Carlos Rivera ha llegado a decir que al final del operativo yo le metí tiros en la cabeza a la gente. Pero yo ya no estaba. Me retiré al mediodía y el motín se debeló en la tarde. Mire el grado de odio que pueden tener. Lo voy a enjuiciar y lo meteré preso. La República y el Diario Uno nos persiguen permanentemente. Los abogados de Movadef están sentados en la misma fila que Rivera del IDL, tienen los mismos intereses. Tanto es así que en la segunda audiencia Crespo le pide al juez que no tumben el mausoleo senderista de Comas y Rivera Paz estaba a su costado, calló, no se diferenció….

¿Qué dijo el juez?

Que ese caso no tenía nada que ver con las audiencias, como es lógico. Nuestros abogados detallaron lo que son delitos de lesa humanidad. Explicaron lo que pasó en Ruanda, en Lituania, en Alemania, en Japón y le preguntan al fiscal qué entiende por delitos de lesa humanidad. Y el hombre pide 15 días para estudiar este tema. El fiscal nos acusa, pero no sabe cómo definir la lesa humanidad. El fondo de todo esto es involucrar a Alan García…

¿Por qué?

Él era el presidente y ordenó la intervención de las FF.AA. para debelar el motín. El blanco es Alan García, buscan aplicarle lo mismo de Fujimori, el dominio del hecho, o sea, que sabía lo que iba a ocurrir. Así lo ha dicho Carlos Rivera Paz…

Pero esto fue un enfrentamiento entre ‘combatientes’ senderistas y las fuerzas del orden…

Era como una guerra. Tuvo que entrar una fuerza de élite porque la Guardia Republicana no podía con los senderistas amotinados, les quitaron las armas y era una zona liberada. Fue un enfrentamiento, no una masacre. El IDL dice también que recibí órdenes de Agustín Mantilla, pero él no era mi comando, no tenía nada que ver conmigo, era un civil. La acusación fiscal es un mamarracho…

¿Mamarracho?

Claro. Por ejemplo, no han puntualizado qué hizo cada uno de los 33 marinos y no hay pruebas. Dicen que los 32 marinos mataron a los terroristas. Quiere decir que todos dispararon por el mismo hueco, no tiene lógica. Han acusado al barrer. Los 11 abogados del Movadef repiten y repiten la misma cantaleta de genocidio. El juez los para. Les dice que no pueden hablar de genocidio porque están en etapa indagatoria y todo investigado es inocente hasta que se le pruebe su culpabilidad. Se está enfrentando a la justicia con los del Movadef, dándoles tribuna. Han ganado espacio. Inconcebible. Rivera Paz también habla de genocidio. Dicho sea de paso, los familiares de los senderistas ya han recibido dinero. ¿Sabe cuánto han recibido en indemnizaciones esta gente, incluidos Lori Berenson, Castillo Petruzzi y otros? US$26 millones…

Imposible…

Tengo la relación, Castillo Petruzzi, del MRTA, tuvo al señor De la Torre un año en un tanque de agua, tenía una lata para hacer sus necesidades. Cuando salió, pesaba 30 kilos, tenía escorbuto y estaba tísico. A Castillo Petruzzi le dieron plata.

¿Cuánto dura ya el juicio de El Frontón?

Este es el año 32.

¿Cuántos marinos están acusados?

Eran 33, pero murió uno. Son 11 oficiales y el resto suboficiales. Les malograron la vida. Los oficiales no han podido hacer cursos fuera porque los jueces no les daban permiso. Los suboficiales nunca pudieron trabajar porque tenían antecedentes penales. Nadie entiende el lucro cesante espiritual de las familias. Han vivido un calvario. Es una pesadilla. He ido a declarar no sé cuántas veces por los hechos y siempre he dicho lo mismo. El sistema es perverso. Tengo una pared de mi casa llena con los legajos del juicio.

Datos

- Durante su permanencia en la Marina, por 40 años, llegó al grado de vicealmirante, realizó estudios de calificación, ocupó diversos cargos y recibió muchas condecoraciones.



- Fue presidente del Instituto del Mar del Perú y presidente del Comité Multisectorial del Estudio Nacional del Fenómeno El Niño. Fue rehén cuando el MRTA tomó la residencia del embajador de Japón.



- De 1998 a 2002 fue regidor de Lima.



- De 2006 a 2011 fue congresista por el Apra y primer vicepresidente de la República.