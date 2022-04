En agosto de 2018, el exvicepresidente de la República Luis Giampietri reveló a Perú21 que, en 2006, el congresista Guillermo Bermejo quiso atentar contra él y el expresidente Alan García. “Le encontraron saquetes de pólvora que, según él, eran para hacer rata blanca en la Navidad. La Fiscalía lo dejó pasar, pero ese informe policial existe y tiene 380 páginas de evidencia”, subrayó entonces.

Ayer, en la ceremonia de reconocimiento del Congreso a los comandos Chavín de Huántar –que liberaron a 72 rehenes del MRTA, en 1997–, Giampietri, exrehén de ese grupo terrorista, desempolvó la acusación que sorprendió a más de uno de los presentes, entre ellos el propio Bermejo, quien replicó que lo denunciará por difamación.

En su alocución, Giampetri reiteró que Bermejo “intentó asesinar al presidente (Alan) García y a mí”, y precisó que los hechos están contenidos en un atestado policial que no pasó a mayores. “Es hora de que la Comisión de Fiscalización valore ese documento, y no tengamos la vergüenza de tener a un individuo como él. Cada vez que le oigo hablar, me acuerdo clarísimo. Eso lo pueden decir mis amigos rehenes que están conmigo, los que han venido”, acotó.

El también exlegislador, además, manifestó que el parlamentario afín al oficialismo le recuerda al cabecilla emerretista Rolly Rojas, conocido como ‘El Árabe’, quien participó en la toma de la residencia del embajador de Japón en Lima. “Tiene la misma forma, la misma estructura mental, la misma manera de ver al país y yo creo que eso debe, en algún momento, terminar”, añadió Giampietri para inmediatamente después entregar una copia del atestado en mención al Congreso.

¿QUÉ DICE EL ATESTADO?

De acuerdo al documento en cuestión, la Policía intervino la vivienda de Bermejo y de otros integrantes de su agrupación bolivariana Todas las Voces, logrando incautarse “manifiestos de tendencia izquierda” así como “un saco de urea y nueve envoltorios blancos cada uno con una mecha”. Adicional a ello están los informes de Inteligencia de los que dio cuenta oportunamente Perú21, los cuales comprometen al hoy congresista de Perú Democrático con atentados programados, uno de ellos contra la casa del embajador de Estados Unidos en Lima.

La información alteró el desarrollo de la sesión plenaria en la que congresistas como Patricia Chirinos le gritaron a viva voz “terrorista, boca sucia” a Bermejo, mientras que otros como Alejandro Cavero rechazaron los denuestos que este le endilgó a Giampietri, a quien tildó de “cobarde” e “infeliz”. “No vamos a permitir que traten de imponer nuevamente el terror, el miedo, las ideas trasnochadas; (...) era muchísima gente, no equivocados, (eran) terroristas que hoy tratan por otra vía de acceder nuevamente al poder”, subrayó el parlamentario.

SABÍA QUE

Según el atestado, se demostró que Bermejo “dirige la agrupación Todas las Voces y lideraría una célula que recibe entrenamiento físico y adoctrinamiento ideológico y por la secuencia de sus actividades sería con la finalidad de realizar una probable acción terrorista”.

Según un informante de la Dircote, identificado como Javier Antonioni, Bermejo le dio detalles, en setiembre de 2006, sobre una serie de acciones: pintas, volantes, atentados, etc.

