El congresista Luis Galarreta (Fuerza Popular ) aseveró esta noche que su bancada tiene "la voluntad" de llevar a cabo la reforma judicial planteada por el Ejecutivo. Sin embargo, cuestionó que se distorsione la información y se haga ver que no apoyan a la misma.

"Nosotros tenemos voluntad de reforma, voluntad de debate y voluntad de mejora, pero algunas cosas llegan distorsionadas a los ciudadanos", sostuvo en una entrevista para Canal N.

El ex presidente del Congreso justificó la abstención de su bancada esta mañana en la Comisión de Justicia y Derechos Humanos.

Como se recuerda, con nueve votos en abstención de Fuerza Popular (FP), se evitó la aprobación del texto sustitutorio al proyecto de ley que entregó personalmente el presidente Martín Vizcarra para reestructurar el CNM en este grupo de trabajo.

"La bancada se ha abstenido, no ha votado en contra, es una cosa muy distinta. ¿Por qué? Primero, porque no estaba en la agenda, han incumplido el Reglamento, porque esta es una sesión extraordinaria y no se citó", señaló.

Al ser cuestionado sobre si era necesaria aquella formalidad en medio de la crisis del sistema de justicia, Galarreta dijo que al tratarse de "una reforma constitucional esta tiene que tener todas las formalidades".

"No solamente no estaba en agenda, estuvimos en el debate porque iba a estar el defensor explicando, iban a haber dos invitados y porque no recogió ningún argumento de ninguna de las propuestas que se planteó y porque se reparte un documento que está tachado a mano, así no se hace una reforma", explicó.

"Es falso lo que dicen esos congresistas 'golpistas', que como no tienen mayoría parece que son totalmente antidemocráticos", arremetió.