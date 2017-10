Luis Galarreta sobre terrorista Huatay: “Estamos adormecidos con lo que estamos viendo”

Luis Galarreta, presidente del Congreso, se refirió a la liberación de la cabecilla senderista Martha Huatay, tras cumplir su condena de 25 años de prisión por el delito de terrorismo. “Ya están saliendo, simplemente no pagan, es noticia, pero ahí queda”, dijo.

Mencionó que no habrá ninguna ceremonia, diploma o medalla “a nuestros héroes de la democracia” si la sociedad en general, como políticos, intelectuales o periodistas, “estamos adormecidos con lo que estamos viendo”.

“Hay tres o cuatro asociaciones proterroristas que defienden a los terroristas, Aprodeh y todo ese tipo de gente, cuando hay muchísimos, miles y miles, y los convoco, dónde están todos esos egresados de derecho de todas la universidades públicas y privadas. Formen asociaciones para cuestionar estas salidas”, dijo.

Galarreta acotó que “habrá que ver con la Comisión de Justicia que modificaciones se pueden hacer”, y agregó que más allá de la reparación civil que aún no cancelan, está la deuda moral.

“Específicamente de esta terrorista Huatay, que ha sido de Socorro Popular, y que ha tenido que ver los principales atentados que no paga su deuda, y la sociedad no nos indignamos. Entonces no hay ningún homenaje que le hagamos a nuestros héroes Chavín de Huántar y del GEIN”, finalizó.