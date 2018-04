Luis Galarreta sostiene que no procedería captura de Benicio Ríos

La situación del congresista de Alianza para el Progreso, Benicio Ríos , sobre quien pesa una orden de captura luego de ser sentenciado a siete años de prisión efectiva, es incierta.

Mientras él continúa en la clandestinidad, y cuando muchos daban por descontado que su detención se haría efectiva, el titular del Parlamento, Luis Galarreta , anticipó que, en mérito a una sentencia del Tribunal Constitucional de 2007, no procedería este trámite.

En conferencia de prensa, Galarreta refirió que el Poder Judicial no ha notificado aún al Legislativo sobre la situación legal de Ríos Osco y agregó que, apenas eso ocurra, el caso será tramitado “inmediatamente” ante la Comisión de Levantamiento de Inmunidad.

No obstante, observó que la sentencia contra Ríos se ha dado en primera instancia y no es un fallo final, motivo por el cual, dijo, “hay discrepancias” sobre si corresponde o no la detención temporal del congresista de APP.

“Ahí obviamente la Comisión de Levantamiento de Fuero tendría que evaluar si corresponde o no, (...) pero el reglamento (del Congreso) es claro, se tiene que esperar la instancia final”, indicó.

SIN BLINDAJE



El segundo vicepresidente del Congreso, Richard Acuña, por su parte, declaró a Perú21 que su bloque no blindará a Ríos. “Si se vota el pedido de levantamiento de inmunidad de arresto de Ríos, Alianza para el Progreso votará a favor; no habrá blindaje, sino colaboración con la justicia”, aseveró.

“El Parlamento no es espacio para blindar a nadie. No he tenido oportunidad de comunicarme con él, pero le corresponde ponerse a disposición. Como APP, no vamos a blindar a nadie, pero que se respeten los procesos administrativos correspondientes y, como autoridades, seremos los primeros en colaborar con la justicia”, insistió.

DATOS



- Benicio Ríos solicitó ayer licencia sin goce de haber al Congreso por tiempo indefinido. “Será hasta que defina su situación legal”, informó Richard Acuña.



- Hoy se verá en el Cusco la apelación que presentó el parlamentario contra el fallo que ordena su captura.