¿Cuál es la expectativa de la bancada ante el ingreso de Fernando Rospigliosi?

He tenido la oportunidad de conversar hace poco con él y con Micky Torres. Fernando Rospigliosi tiene una personalidad distinta a la de Nano (Guerra García), Nano es inigualable. Rospigliosi también es una extraordinaria persona, tiene su propia personalidad, nos ayudará en el tema de seguridad y será parte de nuestro comité político parlamentario.

¿Qué opina de los 10 primeros meses de gobierno de Dina Boluarte?

Sentimos por ahí un triunfalismo, no sé si exagerado, pero creo que hubo dos etapas. La primera de crisis, muy difícil con un grupo político que quiso tomar el poder. La segunda etapa, claro que si la comparamos con el gobierno de Pedro Castillo es una maravilla, pero el problema es enfrentar la realidad. La economía que nos dejó la pandemia y la crisis política no se ha levantado, esto nos puede rebotar. Todo eso se convierte en un caldo de cultivo para los extremistas que se aprovechan de la gente que no ve crecimiento económico.

¿Cuál es la posición de FP sobre el viaje a Europa de la presidenta Boluarte?

Fuerza Popular apoyó que la presidenta pudiera salir del país, pero esa apuesta estaba justamente en la necesidad de que pueda en el extranjero promover al país, estar presente donde debería estar. Imagino que los congresistas verán la importancia de este viaje, si es para lo que hemos aprobado probablemente no habría problema en su salida; si solo se trata de una reunión con el santo padre no tendría mucho sentido.

¿Qué opina de la propuesta de Perú21 de conformar un grupo especial como el GEIN para combatir el crimen?

Se necesita un liderazgo fuerte, formar dos o tres GEIN para combatir estas lacras de asesinos. Un país sin seguridad no es libre, (pero) es importante que cuando los GEIN hagan lo que tengan que hacer, no los cuestionen ni los enjuicien, para eso se necesita una persona política con liderazgo.

