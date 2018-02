Luis Galarreta respalda posición "valiente y firme" contra Nicolás Maduro

El presidente del Congreso, Luis Galarreta, respaldó la decisión “firme y valiente” de la Cancillería peruana que declaró que Nicolás Maduro no será bienvenido en la Cumbre de las Américas, que se celebrará en Lima el 13 y 14 de abril.

Adelantó que el tenor de pronunciamiento del Grupo de Lima contra Maduro se tomará en cuenta cuando se debata moción multipartidaria para declarar persona no grata al “dictador”. En ese momento, dijo, se dará un respaldo "absoluto" a la posición del gobierno peruano.

" La posición de la Cancillería es democrática y valiente. Hay que saludar al gobierno. Nos llena de satisfacción porque hubo pedidos desde el Congreso en ese sentido", exclamó.

Saludamos decisión del Grupo de Lima, para viabilizar la no presencia del dictador Nicolás Maduro en la Cumbre de Las Américas. Semanas atrás emitimos a la titular de @CancilleriaPeru, nuestra posición ante esta posible visita. pic.twitter.com/DszC8x6qpy — Presidencia del Congreso del Perú (@pcongresoperu) 14 de febrero de 2018

Luis Galarreta declaró a la prensa luego de sostener una reunión con la canciller Cayetana Aljovín, quien le brindó detalles sobre el pronunciamiento del Grupo de Lima.

En ese documento se señala que "el Gobierno del Perú ha decidido reconsiderar la participación de Venezuela en la VIII Cumbre de las Américas, en Lima. Los miembros del Grupo de Lima respetamos esta decisión".

Canciller @CayetanaAljovin | Perú ha decidido que la presencia de Nicolás Maduro ya no será bienvenida en la #VIIICumbrePerúpic.twitter.com/l7fuSru5aB — Cancillería Perú🇵🇪 (@CancilleriaPeru) 13 de febrero de 2018

Moción contra Trump

El presidente del Congreso también fue consultado sobre la moción del Frente Amplio para declarar persona no grata al presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, también invitado a la Cumbre de las Américas.

Si bien dijo que toda moción debe ser debatida, advirtió que existe una diferencia entre rechazar la presencia de Maduro y Trump. Puntualizó que la izquierda buscaría salvar su no condena al régimen chavista.

"No la he visto (la moción) y habría que sustentarla y debatirla. Tendría que ver cual es el argumento. Si la izquierda (la presenta) para salvar su no condena al régimen dictatorial de Maduro. (...) Estamos ante un tema ideológico, pero Trump ha sido elegido democráticamente", expresó.