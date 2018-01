Luis Galarreta: "La reconciliación no es entre el gobierno y sus ex aliados"

El titular del Parlamento, Luis Galarreta , manifestó este miércoles que la reconciliación que ha auspiciado el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski , tras el indulto al ex gobernante Alberto Fujimori , debe ser "entre el Estado y el pueblo" y no entre el Ejecutivo y sus ex aliados.

En entrevista con RPP, el legislador de Fuerza Popular cuestionó al Consejo de Ministros que encabeza Mercedes Aráoz porque, a su juicio, "no tiene norte".

"Políticamente a mí no me termina de cuajar muy bien el gabinete, no le veo un norte, la reconciliación no es entre el gobierno y sus aliados o ex aliados, o quienes lo ayudaron a gobernar, la reconciliación es del Estado con el pueblo", declaró.

Galarreta expresó sus dudas por la estabilidad que tendrá el gabinete debido a que Kuczynski y Aráoz, según dijo, "se demoraron mucho" en encontrar a quienes se encarguen de los despachos ministeriales.

"Se han demorado para conformar el gabinete, y sabemos, entre pasillos, que han buscado uno, dos, tres y ha llegado (para conseguir un ministro) a la cuarta, quinta o sexta, eso me preocupa como político y como peruano, si tengo un presidente que salvó la noche el día de la moción de la vacancia y le ha costado armar un gabinete como dos semanas porque no querían aceptar (el cargo), no es una buena señal", agregó.

Sostuvo que desde el Legislativo "estaremos siempre a predisposición" de lo que pueda necesitar el gobierno. "Espero, por el Perú, que este gabinete encuentre el norte que nunca encontró", sentenció.