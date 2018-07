Luis Galarreta: "Pido calma porque hay gente que está tratando de motivar que la calle salga"

El presidente del Congreso de la República, Luis Galarreta , anunció que se acatará la decisión del mandatario Martín Vizcarra de convocar a una "legislatura extraordinaria" programada para este viernes 20, donde se tratará la remoción de todos los miembros del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM).

Galarreta sostuvo que respetan los plazos del marco constitucional por lo que ellos habían convocado un pleno para el lunes 23. Esto pensando en lo que demoraría la Comisión de Justicia en presentar sus primeros informes.

También anunció que la Comisión de Fiscalización, desde el siguiente periodo parlamentario, pasará a llamarse "Comisión de Constitución, Reglamento y de Reforma del Sistema Judicial Nacional" para que evalúe sus propias iniciativas en este sector.

CALMA A LA CIUDADANÍA



Galarreta también le pidió calma a la ciudadanía tras las diversas convocatorias de marchas que se han realizado en redes sociales con el fin de rechazar los actos de corrupción e irregularidades que han desatado los audios de jueces y miembros del CNM.

"Pido la calma porque hay gente que está tratando de motivar que las calles salgan, que las institucionalidad no funcione, que las instituciones no funcionen y esa no es la salida que corresponde a un país democrático", dijo el presidente del Congreso.

Más adelante agregó que "esta es una crisis que tiene que sancionarte y permitir una reforma. Nos preocupa que quieran movilizar marchas de esas 'que todos se vayan' o traer gente de afuera. Hay una irresponsabilidad ahí. No sé a qué están jugando".