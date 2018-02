Luis Galarreta pide que comisión Lava Jato interrogue de una vez a PPK

Los cuestionamientos han empezado a caer, nuevamente, sobre el Ministerio Público, luego de que el fiscal coordinador de Lavado de Activos, Rafael Vela, aclarara en entrevista con el diario Gestión que Jorge Barata , ex directivo de Odebrecht en Perú, será interrogado, únicamente, sobre los vínculos de la empresa con el ex presidente Ollanta Humala y la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori.

El presidente del Congreso, Luis Galarreta, manifestó que el mandatario Pedro Pablo Kuczynski debería, ante este escenario, recibir a la comisión Lava Jato la próxima semana, teniendo en cuenta que condicionó su colaboración al interrogatorio a Barata.

“Si en el interrogatorio fiscal no hay ninguna pregunta para Kuczynski, debería asistir el lunes o martes. Me preocupa que la Fiscalía de una manera extraña no le quiera hacer preguntas”, sostuvo.

En esa línea, el congresista Héctor Becerril denunció que “hay un pacto por la impunidad entre el jefe de Estado y el titular del Ministerio Público, Pablo Sánchez”. “Es un hecho grave y delicado con el que queda demostrado el blindaje a la corrupción de PPK. ¿Hasta cuándo van a seguir encubriéndolo?”, dijo.

Finalmente, Becerril conminó a la comisión Lava Jato a insistir a Kuczynski para que fije día y hora. “A la comisión le falta temple, ¿por qué no va a Palacio y se queda ahí hasta que el presidente la reciba? No podemos esperar más, PPK no puede burlarse del Congreso y del país”, señaló.

La presidenta de la comisión, Rosa María Bartra, dijo que a la Fiscalía lo único que le interesa es interrogar sobre Fujimori y Humala.

“¡Qué sin razón! Cuando tenemos pruebas que salen todos los días. Evidentemente, a los fiscales no les interesa investigar y quieren deslegitimar a quienes investigamos. La Fiscalía está parcializada solo para perseguir a algunos”, remarcó.

CONTESTAN CRÍTICAS



Una fuente de Perú21 en el equipo especial del caso Lava Jato negó que no haya interés en esclarecer los vínculos del mandatario con Odebrecht, y aclaró que hay una investigación abierta al respecto.

“Debe quedar claro que, procesalmente, es improcedente que el equipo especial intervenga en las diligencias de lavado o que encargue un pliego de preguntas”, sostuvo.

Otra fuente en la Fiscalía de Lavado de Activos dijo que “se podrá preguntar sobre PPK y García” solo si Barata hace referencia a ellos de manera espontánea.

Agregó que “no se puede preguntar sobre otros casos que no estén vinculados” a las pesquisas de los fiscales que irán a Brasil. “La justicia brasileña no lo permitiría”, sostuvo.

Este diario intentó comunicarse con los legisladores oficialistas Juan Sheput y Gilbert Violeta para conocer su parecer al respecto, pero no contestaron nuestras llamadas.

DATOS



- El pasado 9 de noviembre, Marcelo Odebrecht, ex CEO de la firma del mismo nombre, dijo que su empresa contrató como consultor a PPK.



- “Creo que fue contratado como consultor económico, él dio algunas consultorías y presentaciones… después de haber sido ministro y antes de haber sido candidato”.



- Los fiscales que interrogarán a Barata serán Germán Juárez y José Pérez. El primero lo hará por el caso de Humala, mientras que el segundo sobre Fujimori.