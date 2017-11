Luis Galarreta: “Me preocupa que perdamos cinco años”

Para el presidente del Congreso , las relaciones con el Ejecutivo son armónicas y respetuosas. Critica las declaraciones del presidente Kuczynski referentes a que Ollanta Humala y Nadine Heredia no tienen un debido proceso.

¿Los decretos enviados por el presidente al Congreso están congelados?

El presidente Kuczynski dejó cinco decretos el 28 de julio. No están congelados, se encuentran en sus respectivas comisiones debatiéndolos y ya hay uno dictaminado.

Bien lento…

Son temas, como una autoridad autónoma del transporte, que requieren análisis en la comisión. Sobre el relacionado al CNM, su presidente ha asistido, ha dado su opinión, y así en las comisiones respectivas. El Ejecutivo ha enviado otros decretos que se están estudiando. Los congresistas gobiernistas también deben indagar cómo avanzan los proyectos del Ejecutivo que tienen prioridad. Este tampoco ha dicho que no avanzan si no se aprueban. Trajeron otros proyectos, como el de presupuesto, que lo aprobamos de inmediato. El Congreso mantiene una relación permanente con el Ejecutivo. Me parece que ellos están usándolos para sustentar su pedido de facultades…

Usted dijo que no se las darán. ¿Cambiará de opinión?

No declaré tal cosa. Dije que, desde siempre, no soy simpatizante de otorgar facultades en materia tributaria. A algunos no les gusta que yo opine.

¿Les darán las facultades o no?

Depende de las comisiones y de las bancadas. Durante el régimen anterior, el ministro Castilla las solicitó y fracasó. Este gobierno las pidió al inicio y tampoco las ha usado muy bien.

La premier no se va a tirar a una piscina sin agua.

Sé que se está reuniendo con algunas bancadas. Yo no voto. Mi bancada ha dicho que va a esperar y ver que presentan. No hay un consenso previo, igual fue la vez pasada.

¿Cuando se reunió con Mercedes Aráoz, conversaron sobre esto?

No me comentó nada en la reunión que tuvimos. El Congreso le ha dado la confianza al gabinete. Hay una relación armónica con la PCM y también con el gobierno. Discrepancias vamos a tener, como es natural. Conversé con la ministra de Economía sobre la evasión y el tema tributario.

Lamentablemente, desde el gobierno de Humala viene cayendo la recaudación. Veremos si la propuesta levantará verdaderamente la recaudación…Los fujimoristas no se reunirán con ella. Poco democráticos, ¿no?

Son decisiones de la bancada. Meche ya tuvo reunión con los voceros, imagino ahí hizo sus planteamientos.

O sea que la premier está en suspenso…

No, no. Meche ha tenido más reuniones con las bancadas y más disposición al diálogo que su antecesor.

¿Meche es mejor que Zavala?

Es más política y coordina bastante más. Zavala fue una sorpresa no muy grata.

¿La bancada de FP le hará la guerra?

Nunca la hemos hecho. Dimos la confianza a los gabinetes. Quienes apoyaron al señor Kuczynski en la segunda vuelta nunca le han aprobado sus pedidos. Un poco extraño, ¿no?

¿Adónde apunta la bancada fujimorista? ¿Cuál es su norte, qué reforma les interesa?

Yo estoy abocado a la presidencia del Congreso y aportamos en hacer un buen trabajo en el Parlamento…

Más allá de ese objetivo algo gaseoso…

No es tan gaseoso porque es manejar una institución. Cuando fui vocero, el objetivo era clarísimo: trabajar por el país, que no surjan los lobbies y apareció el caso Chinchero. La bancada apuntó al control político democrático y seguimos en ello. No disgusta tanto al gobierno como a un sector mediático que no es ajeno al gobierno. De siete bancadas, seis son de oposición.

¿Qué otro control político están aplicando?

Estamos supervisando el censo, la reconstrucción, impulsando la reforma electoral. Hemos aprobado la imprescriptibilidad de delitos de corrupción. Al Congreso le corresponden las reformas políticas.

¿Insistir en que Aráoz vaya a la comisión Lava Jato para explicar las acciones frente a la eventual demanda de Odebrecht al Estado peruano no es hostigar?

En quinquenios anteriores las mayorías parlamentarias dejaron pasar las IIRSA, hoy es el escándalo más grande de corrupción. Pero pensamos más en los delincuentes que salen de prisión, aparecen algunos temas extraños, o alguien plantea –con derecho– la pena de muerte y se arma un debate de tal nivel que dejamos de lado el problema institucional. Odebrecht y sus socios tuvieron el Decreto Supremo 003 y no ha pasado nada.

Pero ese no es el tema de la citación…

El Decreto 003, la extradición de Toledo, evidencian que el Ejecutivo no ha tomado las acciones correspondientes. Las procuradoras salieron de manera vergonzosa, despedidas por televisión. Se quiere saber qué está haciendo el Ejecutivo ante la corrupción de Odebrecht. La Comisión de Constitución analiza el artículo 117 para ver si el presidente debe responder o no al Congreso. Debería hacerlo, e invitar a la prensa para evidenciar si hay maltrato, cosa inaceptable, ciertamente. El Poder Judicial tiene un rol, pero el Ejecutivo también.

¿Quieren zarandear al Ejecutivo?

No, no. A veces se zarandea solo. Mire el censo nomás, un fracaso. El Congreso apoyó la reconstrucción, aprobó la ley en 24 horas. Seis meses después, Pablo de la Flor renuncia. No tengo duda de que Mercedes Aráoz vendrá a colaborar.

El presidente ya dijo: solo respondo por escrito, así lo considere la Comisión de Constitución…

El artículo 117 indica que el presidente no declara solamente por ciertos considerandos. Cuando el fiscal Pablo Sánchez se negó a dar información sobre Lava Jato, la Comisión de Constitución hizo un informe. Hay que marcar una posición principista. Me preocupa la poca institucionalidad en el Perú. El congresista Miguel Torres se entera por un medio de que Fiscalía lo citará por un proceso. Pero esta guarda bajo siete llaves la negociación con Barata, qué ha pasado con Toledo, con Susana Villarán, con Graña y Montero, con JJ Camet, negándole información al Parlamento.

¿Fuerza Popular está siendo acosada?

Olvídese de FP. Como presidente del Congreso, estoy preocupadísimo por el deterioro de la institucionalidad. Por eso que la Comisión de Constitución debe pronunciarse. En el supuesto negado de que Humala salga presidente nuevamente, ¿no tendría que ir al Congreso por Madre Mía?

¿Pero hay hostigamiento contra el fujimorismo?

Como vocero, lo he visto. Los nuevos voceros lo afirman también.

Al Apra y a FP los están investigando por crimen organizado.

No entraré al tema de fondo, pero a Humala y Heredia no se les aplica esa figura. Estamos ante un riesgo institucional donde hay una doble moral y un silencio terrible de un sector.

¿Se cierran los ojos para…?

No sé si los cierran o no quieren mirar. Se demostró que la plata para los letreros de Villarán –donde salía la señorita Charito– vino de Odebrecht y de OAS. Tres miembros del Tribunal se quejan ante la CIDH de algo que aún no existe, distorsionando…

¿Habrá lío jurídico por la investigación a los jueces del Tribunal Constitucional?

El Parlamento está actuando como le corresponde.

¿El Poder Judicial también ostenta una labilidad institucional?

También se quejó de que Fiscalía no preparó bien el expediente Toledo y por eso aún no lo traen. El gobierno demoró mucho con los abogados en EE.UU.

¿Como ciudadano, percibe una protección a Toledo?

Como presidente del Congreso, pienso que los peruanos de bien deberíamos tener una gran alerta con el tema institucional en nuestro país. Hay una vinculación entre el presidente, Fernando Zavala y cinco ministros del gobierno de Toledo. Eliane Karp poco menos mandó callar a nuestro presidente, le dijo que sabía lo que había hecho. Otros casos son rápidamente tramitados como organización criminal, la gente percibe la diferencia. Veo difícil que Toledo venga, ojalá me equivoque.

El congresista Daniel Salaverry, de FP, dijo que la Fiscalía parecía del No a Keiko…

Algunos dicen que, como presidente del Congreso, no puedo opinar. Salaverry es nuestro vocero, representa a mi bancada, incluido yo. Ojo, el presidente recolectó fondos también.

¿La investigación a Keiko Fujimori por organización criminal apunta a sacarla del juego electoral?

El plazo de la investigación es largo, da para pensar que apunta a eso. Deja dudas.

Y en ese contexto ustedes discuten sobre la pena de muerte…

Son dos personas que han planteado el tema. Como Parlamento, hemos acordado estudiar calmadamente la distorsión de las penas en el Código Penal. La violación tiene entre 6 y 8 años y otros delitos menos graves entre 12 y 15 años.

¿Respalda la pena de muerte?

Soy provida, pero en el caso de violación a menores, estoy a favor.

¿Este gobierno puede ser otro quinquenio perdido?

Me preocupa que perdamos cinco años o que retrocedamos en varios aspectos. La primera convocatoria del gabinete fue alrededor de los amigos de la playa, no había una visión social ni política. Ahora es un gabinete más político, no sé si social. Pidieron facultades para impulsar la economía, no hubo nada de eso. No las solicitan para Salud, Educación, tan necesario. No se avanza como se pudo, recuperando la caída del gobierno anterior. No sé si tienen gente para gobernar. En muchos ministerios hay partidarios del ‘humalismo’ que manejan las instituciones. Tenemos a la promoción de Humala en el Ejército.

Máximo San Román declaró que “la mayor coordinación” del presidente es con Zavala.

Zavala apretó el botón rojo y colocó al país en una crisis. Chismes hay, dicen lo mismo que San Román. Esto ya ocurrió antes, el último ejemplo fue Nadine Heredia, usurpó funciones. Tener asesores en la sombra manejando algunos ministerios no es recomendable.

¿Usted es pro Meche?

No. En todo caso, soy pro Keiko y pro país. El mensaje de Meche debe llevarlo a la práctica.

¿La reconstrucción peligra?

Me pareció raro el desenlace con gente del gobierno pidiendo la salida de De la Flor. El Parlamento le dio todo el apoyo. El Ejecutivo tiene estrecha relación con algunos gobiernos regionales, se ha querido escuchar más las críticas de estos. Parece que hubo desencuentros con las universidades regionales.

¿Los Acuña promovieron la salida de De la Flor?

Su partido tiene cercanía con el gobierno, incluso viceministros. Si pidieron su cabeza, hay que tener cuidado con los intereses electorales cuando se distribuyan los recursos.

Se excedió al pedir le retiraran el auspicio al autor de la ‘China Tudela’…

No. Yo hablé del auspicio a un programa, no de una columna, e hice un símil con lo que pasó con Philip Butters. Critiqué su agresión inaceptable con mujeres del Parlamento, fujimoristas, claro. No mencioné a una revista que circula por ahí y no leo. Yo no tengo ningún poder como presidente del Congreso.

¿Se sintió ofendido con la carátula de Caretas?

Yo no, pero sí la familia y otros discapacitados. Dijeron que en otro país esto no ocurre.

“Ojalá PPK dé el indulto, por justicia”

Congreso de la República Congreso de la República. (USI) Congreso de la República

¿Kenji Fujimori es un factor de disociación para el fujimorismo?

A la prensa que no quiere al fujimorismo le es bastante útil promover sus declaraciones. Para mí, es uno de los 129 congresistas. Voy a seguir orando para que encuentre el camino. Ya opiné en la interna.

¿Lo sacarán?

La bancada tomará su decisión en breve. Su provocación ha bajado. Él siempre ha buscado distanciarse de la posición de la bancada. Es falso lo que dice la prensa antifujimorista, que no se le deja opinar. En la interna cualquiera lo puede hacer. Falta la segunda votación para el tema de la exoneración para las aerolíneas. No damos leyes con nombre propio, pero cierta prensa solo levanta la opinión de Kenji.

El presidente habló del indulto a Fujimori en Argentina…

Está manoseando el tema. Si no toma una decisión, no debe plantearlo. Ojalá lo haga, por justicia. Al parecer, no la piensa tomar, es un paseo innecesario. Preocupa que diga en el extranjero que no hay debido proceso para los Humala-Heredia. Estarán frotándose las manos Humala y Toledo. Critica a la justicia peruana.

¿Keiko Fujimori es la candidata fujimorista de 2021?

No veo otra, es la candidata natural. Si alguien quiere postular, se presentará. FP es un partido muy democrático y con vida política.

Es anticonstitucional que quienes pagaron su condena por terrorismo, corrupción y violación no puedan postular…

Entiendo que sea controversial, pero la voluntad del Congreso es la tolerancia cero para esos delitos. El Ejecutivo se pronunciará.

Datos

- Es bachiller en Derecho con una especialización en Banca y Finanzas. Fue regidor de Lima por la Alianza Unidad Nacional.



- Es legislador de Fuerza Popular y presidente del Congreso en el actual periodo. Fue miembro del PPC y llegó al Parlamento en el anterior quinquenio con Alianza para el Gran Cambio. Fue tercer vicepresidente en 2015-2016.