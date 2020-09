El secretario general de Fuerza Popular, Luis Galarreta, aseguró este jueves que la lideresa de su agrupación, Keiko Fujimori, ha cumplido con las restricciones que la Sala de Apelaciones le impuso cuando revocó su prisión preventiva el pasado 30 de abril.

Así descartó que Fujimori Higuchi haya mantenido comunicación con Carmela Paucará, recientemente designada como secretaria de organización, en la reunión que sostuvo el Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del partido. El fiscal José Domingo Pérez, miembro del equipo especial que investiga el caso relacionado a Fuerza Popular, ha solicitado las actas que se emplearon en este encuentro.

“En el caso de la secretaria de organización, Carmela Paucará, comprendo que [José Domingo Pérez] no sabe cómo funciona una organización política. Las restricciones se han cumplido, la presidenta [Keiko Fujimori] no ha participado en la reunión del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) y me ha delegado todas las reuniones del CEN”, sostuvo en diálogo con RPP.

El último miércoles, el fiscal José Domingo Pérez informó que ha solicitado las actas empleadas en este proceso de elección, puesto que la excandidata presidencial tiene restricciones de comunicación con otros investigados, tales como Carmela Paucará.

“En el presente caso se ha determinado que la investigada Carmela Paucará ha sido designada en la organización del partido político Fuerza Popular y, en ese orden de ideas es que se está solicitando primero al partido Fuerza Popular cuáles son las actas o medios de comunicación que se han utilizado para determinar el incumplimiento o no de las reglas de restricción que se habían impuesto a Keiko Fujimori”, señaló a Canal N.

Al respecto, Luis Galarreta dijo esperar que el fiscal integrante del equipo especial del caso Lava Jato brinde “menos declaraciones”, ya que “si no se va a convertir en un actor político" en lugar de ser un "fiscal que busque la verdad”.

“Lamentamos que se busque, justo en un proceso electoral, lo que alimenta la suspicacia de quienes a veces consideran que [José Domingo Pérez] puede ser un operador político, ojalá que no siga alimentando esas suspicacia y pasemos a la etapa de expediente, de pruebas”, manifestó.





ESTE VIDEO TE PUEDE INTERESAR

Presidente Vizcarra: “Las FF.AA. están para el servicio del país, no para intereses partidarios”

Presidente Vizcarra: "Las FF.AA. están para el servicio del país, no para intereses partidarios"