El congresista de Fuerza Popular (FP), Luis Galarreta, rechazó hoy la orden de detención preliminar emitida por el Poder Judicial contra la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, por los presuntos aportes irregulares que habría recibido su campaña en 2011.

"Esta es la culminación de 18 años de persecución injusta, es lo más cobarde y arbitrario que pueda suceder", expresó en declaraciones a Perú21.

Para Galarreta, no existe arraigo procesal para detener a Keiko Fujimori, por lo que señaló que esta decisión "es lo más inmoral y repugnante que ha sucedido".

"En una semana se ha corroborado la persecución al fujimorismo, primero con el tema de Alberto Fujimori y ahora con la detención de Keiko. Esto es casi un golpe de Estado", resaltó.

En ese sentido, Galarreta cuestionó que otros investigados como el ex presidente Pedro Pablo Kuczynski o la ex alcaldesa Susana Villarán no hayan sido detenidos.

"Nosotros vamos a dar la batalla, porque sueltan terroristas sueltan a Walter Aduviri, pero agarran a Keiko cuando no hay elementos para eso. Estamos coordinando como partido para tomar las acciones. No nos van a amilanar", comentó.

Al ser consultado sobre quién estaría detrás de esta detención, Galarreta señaló que será la población la que lo determine, pero sí destacó que se está tratando de "venderle humo" a las personas "y capturando de manera ilegal".