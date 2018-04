Luis Galarreta: "Jamás he sido antifujimorista, yo solo he sido muy crítico" [VIDEO]

Lo niega. El presidente del Congreso de la República, Luis Galarreta , hizo una aclaración esta noche en el programa 2018 de Canal N, donde asegura que nunca se consideró un político antifujimorista, mientras estaba en el Partido Popular Cristiano (PPC).

"Jamás he sido antifujimorista, yo lo que he sido es crítico y sigo siendo crítico de una parte de los 90. Hay una parte muy positiva y hay una parte negativa, nefasta que me parece que algunos todavía la mantienen", dijo Luis Galarreta.

En otro momento, Galarreta explicó que "varios políticos han cambiado de tiendas políticas cuando toman decisiones" y cuando él estuvo en el PPC por 3 años y medio, fueron Lourdes Flores, César Acuña, Humberto Lay, Yehude Simon y otra cabeza de lista quienes eligieron a Pedro Pablo Kuczynski como candidato presidencial.

Tras las calificaciones de "tránsfuga", dijo: "Transfuguismo es aquellos que compran votos o conciencias (...) He crecido en Renovación Nacional y ahora estoy Fuerza Popular y esos son los grupos en los que he pertenecido".

Luis Galarreta aclara que nunca fue "antifujimorista". (Canal N)

CAMPAÑA PRESIDENCIAL 2011



Recordemos que en la campaña del 2011, cuando Luis Galarreta era parte del Partido Popular Cristiano tuvo duras palabras contra el fujimorismo. “La experiencia del régimen fujimorista fue una experiencia nefasta en materia de institucionalidad, de derechos humanos, de corrupción”, dijo en ese entonces.

Además, agregó que le preocupaban los temas de corrupción. "El fujimorismo de alguna manera ha, si vale el término, blindado también a algunos ministros de este régimen (aprista), por lo cual la corrupción es hasta ahora vigente".