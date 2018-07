Luis Galarreta: “Algo extraño pasa, aquí hay una maquinaria”

Pronto dejará la presidencia del Congreso , un periodo lleno de acontecimientos poco frecuentes. Reafirma que cualquier problema en el país debe resolverse bajo el cauce constitucional .

Si el presidente no pedía un Pleno extraordinario, ¿el Congreso no removía a los consejeros del CNM?

Dentro de las facultades del presidente está el convocar a un Pleno extraordinario. Pero el Parlamento se había autoconvocado para aprobar la misma resolución el lunes. El lunes nos reuniremos de urgencia para ver cómo queda el Consejo Nacional de la Magistratura (CNM).

¿Qué pasará con los accesitarios, ellos no tienen audio alguno?

Por eso nos hemos autoconvocado. Habrá un mandato temporal hasta que se produzca una reforma, no se lo puede dejar descabezado. Hay varias ideas en debate.

Se dice que blindan al ex consejero Guido Aguila, ¿no procedieron las denuncias constitucionales?

No es así, hay dos presentadas por ciudadanos y eso no está permitido, solo puede hacerlo un congresista o un afectado directamente. Hay congresistas que han presentado una denuncia constitucional, pero llegaron fuera de plazo. En la siguiente sesión se verán. Se tiene y se va a investigar. El Congreso actuó inmediatamente, se activaron las comisiones de Justicia, Acusaciones Constitucionales y Fiscalización, que investigará la filtración y cuántos otros estarán coludidos.

¿Darán pase a la reforma constitucional de justicia que enviará el Ejecutivo o la bloquearán?

El Congreso nunca ha bloqueado lo enviado por el Ejecutivo, ni al ex presidente que se fue por corrupción, ni al actual. Hemos actuado de inmediato y con firmeza dentro del marco constitucional. No se puede gobernar con miedo…

¿Quién gobierna con miedo?

En la telenovela de audios, deberían salir todos y no depender de una ONG que busca criticar al Parlamento. Hemos acordado que la Comisión de Constitución dedicará un día de sus sesiones semanales a la reforma de justicia. Con participación de la academia, de un comité consultivo permanente. Ahí veremos los proyectos del Ejecutivo, del Ministerio Público (MP).

El premier descartó la cuestión de confianza para la reforma de justicia. ¿Le cree?

Lo saludo, no tengo por qué dudar. Además, la Constitución no contempla la delegación de facultades al Ejecutivo para reformas constitucionales o leyes orgánicas. Sería una torpeza, el Ejecutivo estaría sumándose a todo un movimiento extraño que quiere emplazar al Parlamento y cuestionarlo para criticar a una primera mayoría.

¿En cuánto tiempo se haría la reforma?

La comisión de Constitución trabajará todo el periodo legislativo, pero pueden avanzar con algunos temas y la segunda votación sería en la siguiente legislatura. Hay que pisar el acelerador, el Parlamento ha mostrado estar a la altura de las circunstancias, sanciona, investiga, evalúa delitos y quiere una reforma de justicia, recibirá todas las propuestas.

Las encuestas no son auspiciosas para el Congreso.

Algunas nos dan 12%. Para mí es un ‘triunfo’ porque previamente tuvimos más de tres semanas una campaña de demolición al Congreso. Antes de la campaña mediática, estábamos en 30%. Pero el Parlamento no actúa por las encuestas sino como corresponde y está actuando de manera correcta.

¿Hay una campaña mediática contra el Congreso?

Empezó cuando quisieron ponernos la chapa de obstruccionistas. Cuando el Gobierno quiso quebrar la bancada mayoritaria, voces pidieron cuestión de confianza. Es inaudito que varios congresistas que cuestionan al Parlamento sean las estrellas de la mayoría de programas de TV que todo lo ven negativo. En el Consejo de Estado, le dije al presidente Vizcarra que debemos salir de esta crisis de la misma forma que salimos de la anterior, mucho más complicada, y asumió la Presidencia dentro del marco constitucional. Igual saldremos de esta. La prioridad uno fue remover al CNM, luego vendrá la reforma de justicia. La gente está molesta con el Congreso porque le dicen que quieren investigar las fuentes de los periodistas.

Les mandaron una carta pidiéndole sus fuentes.

Puede haber sido un error, la carta estaba mal enfocada. Pero la Junta de Portavoces y el presidente del Congreso explicaron lo que queríamos hacer. Pero repitieron y repitieron que el Congreso quiere investigar a la fuente. No es así, lo hemos explicado ene veces. En el Consejo de Estado se acordó, entre otros, que la Fiscalía investigaría la filtración. Pablo Sánchez sospechaba de la Policía. En Junta de Portavoces acordamos que la Comisión de Justicia investigaría la filtración, porque si se te filtran las conversaciones de Constelación, estamos fregados y se pone en peligro la investigación de fondo a la mafia. Hasta ahora no encontramos ningún audio sobre esa conexión.

Una reforma constitucional de justicia puede hacerse con mayoría simple (67 votos) y referéndum en una legislatura o mayoría de dos tercios (87) y aprobarla en dos legislaturas, ¿por cuál se inclinarán?

Las dos son viables. Lo ideal para mí son las dos legislaturas, en estos meses se avanzaría con la reforma y la segunda votación sería en marzo empezando la legislatura. Lo más importante es que te da el consenso de dos tercios del Congreso. Dos bancadas pueden conseguir fácilmente los 67 votos. Pero no tendría tanta legitimidad. Debería, si es posible, ser unánime. Hay quienes quieren reformar la Constitución, pero no tienen consenso. Sí puede haberlo respecto a cómo ingresar a la carrera, quiénes pueden ser magistrados.

¿Temen al referéndum?

No, más fácil es tener 66 votos. Con 87 votos es más sólido.

El Ejecutivo puede convocar una Asamblea Constituyente.

Está dentro de sus facultades. Creo que no es un camino. Hay una crisis muy fuerte y se ha tomado el toro por las astas en todos los sectores. El presidente presentará el 28 de julio los lineamientos de la reforma. No hay que escuchar a las voces incendiarias que desde 2016 no saben qué hacer para que exista un enfrentamiento con el Congreso y pretenden cerrarlo porque no les gusta la composición parlamentaria.

La gente está indignada.

Todos lo estamos, es asqueroso lo conocido. Pero la forma de salir de esto es siempre desde el marco constitucional y las instituciones. Una Constituyente demorará más la reforma judicial. No tienes CNM, ni jefe de la ONPE, además del tiempo y el gasto. El presidente felicitó al Parlamento porque vio voluntad de reforma. Cuando el gobierno de PPK presentó un proyecto de reforma el sector ‘odiador’, dijo que era una repartija entre PPK y Keiko Fujimori. No querían el proyecto porque había un representante del Congreso y del Ejecutivo. Ahora lo quieren. Varias bancadas y varias voces que están permanentemente en los medios entramparon la reforma.

¿La marcha fue una respuesta a la corrupción?

Esta última sí, la gente tiene derecho a marchar. En las anteriores, hubo la quema de un patrullero y el atacante está libre. Vimos marchar a gente que estuvo de la mano con los corruptos, como los ministros de Humala. Igualmente, no sé con qué moral, el señor Cateriano se pasea. También quienes estuvieron con Villarán son los preferidos. Pero los ciudadanos indignados botaron a representantes políticos de la marcha, hay un video. Acá se retuitea cualquier imbecilidad contra el Congreso, se publicita y luego se hace una encuesta y es evidente lo que saldrá.

¿Quién organiza esto?

Yo le dije al presidente en el Consejo de Estado, en los audios, un ciudadano lo menciona a usted y se publicita, qué relevancia jurídica penal tiene ese audio. El presidente Vizcarra escuchó. Todos los participantes aceptaron que había algo más, es raro que no se saque todos los audios juntos.

¿Pero quién es la mano que mece la cuna?

Hay que investigarlo. Vemos que los empresarios implicados en corrupción con Odebrecht salieron del proceso. A la anterior gestión fiscal se le fue Toledo, no acusó a Humala-Heredia. Pablo Sánchez y César San Martín están muy comprometidos con el enjuague que se le hizo al ‘Capitán Carlos’ en el caso Madre Mía. Algo extraño pasa. Un sector se beneficia con esto. Se da espacio a quienes cuestionan al Congreso. Va más allá de luchar por una reforma judicial.

El presidente Vizcarra apoyó la marcha.

Es lógico que salieran a marchar. La primera autoridad puede compartir la indignación, como todos, pero no más, qué autoridad tiene la Policía cuando los agreden.

¿Los audios son legales?

Pablo Sánchez dijo que sí. Era necesario saber cómo la mafia se infiltró en el Poder Judicial y probablemente en la Fiscalía, aunque no ha salido un audio. Siendo legales, hay un uso inmoral de estos, como en el caso de Heresi o Mulder. Para qué salen esos audios. El congresista Becerril se ha allanado a las investigaciones, pero ojalá que su audio no sea porque preside la comisión Madre Mía. Hay doble moral, esos audios no tienen que ver con la mafia, ni con el Poder Judicial. No hay delito, ni falta ética. Para qué los dosifican quienes publicitaron los audios. ¿Para que la gente pida nuevas elecciones?

¿Hay una intencionalidad?

Claro, es una maquinaria. Al actual fiscal de la Nación, Chávarry, le sacaron dos audios para que no jure. Hay gente de Proética y Transparencia que anunció hace un mes que el único que garantizaba la autonomía del Ministerio Público era Pablo Sánchez. ¿Le tienen miedo a Chávarry? Varios medios afirmaron que la votación fue 3 a 2. Tendrán que explicar su error, fue 4 a 1. Lo criticaron por votar por él mismo. Sánchez actuó igual para quedarse. ¿Eso sí es ético?

¿No debió jurar?

Lo eligió la Junta de Fiscales. Por una campaña montada, donde salen los mismos de siempre a despotricar contra él, no va a dejar de jurar.

¿Y si un congresista le presenta una denuncia constitucional?

Es su derecho. La congresista Vilcatoma denunció a Pablo Sánchez, el sector de la doble moral dijo que era un golpe de Estado. A Chávarry no lo conozco, pero no tengo por qué dudar de que hará una buena gestión, imparcial. El ‘establo’ mediático me criticó por ir a una juramentación institucional.

Fuerte eso. ¿Repetiría lo de mermelero?

Ese fue otro tema y ya pasó, no me arrepiento de haberlo dicho, estoy tranquilo.

¿Por qué defienden al congresista Becerril?

Él se ha allanado a todas las investigaciones, no tengo por qué no creerle. Y el audio no es de Constelación. Por qué tengo que creerle a un consejero; que se investigue, eso no es blindar. Hay un beneficio de la duda. Él no tiene que demostrar nada sino quien lo acusa.

El contralor cuestionó las compras de computadoras.

No se ha comprado nada. Seguro por las críticas desistieron 30 congresistas, entonces hay que volver a hacer el sustento. Eso es lo que dice la Contraloría.

¿La comisión de reforma nombrada por el Ejecutivo es muy sesgada?

Un integrante representante de una ONG dijo que Pablo Sánchez debía quedarse. Pudo ser más variada, pero es decisión del presidente.

"LEGISLATURA HA SIDO HISTÓRICA"



¿La designación como ministro de Justicia de Vicente Zeballos es acertada? Está cuestionado por no pasar pensión de alimentos a su hija.

No sabía esto, para mí es condenable no cumplir con sus obligaciones. Yo aprecio al congresista Zeballos. El presidente lo decidió. Hubiera esperado a alguien con mucho peso jurídico para esta etapa.

Ni el presidente ni el premier fueron a la juramentación del fiscal de la Nación. Villanueva le dijo que no jurara.

Están en su derecho de no ir. Y es la opinión del premier, no tengo nada que decir.

¿Villanueva ha cambiado?

No creo. Nuevamente la doble moral. El Ejecutivo puede tener gente caviar, de todas las tendencias, pero algunos medios le achacan que es fujimorista, ven si se reúnen con nosotros. Es un discurso absolutamente antidemocrático decir que con nosotros no se pueden juntar, con los demás sí. La relación con el Ejecutivo es cordial, mejor que con el anterior, pero no hemos trabajado una agenda parlamentaria, será para la siguiente gestión.

¿Cómo evalúa la legislatura que finaliza?

Esta legislatura ha sido histórica, tuvimos tres Consejos de Ministros, dos vacancias, desafuero, Lava Jato y remoción del CNM. Pero todo caminó dentro del marco constitucional. No hay que dejarse avasallar por quienes quieren un golpe blanco.

¿Tienen los votos para la Mesa Directiva?

Los portavoces están trabajando. Obviamente hablamos primero con quienes nos acompañan en la mesa, hemos trabajado muy bien. Confío en que ganemos, es cuestión de llegar a acuerdos. Sacaron audios de dos congresistas de FP para golpear una alianza.

¿Bien sospechoso el audio de la “señora K”?

Es el mismo sector que busca atacarnos. Con cada fanfarrón que hemos escuchado, puede ser cualquier persona.

DATOS



- Luis Galarreta nació en la ciudad de Lima el 12 de marzo de 1971. Hijo de Aníbal Galarreta (La Libertad) y Rita Velarde (Lima).



- Estudió Derecho y Ciencias Políticas en la Universidad de San Martín de Porres, donde obtuvo el grado de Bachiller. Durante 3 años estudió una especialización en Banca y Finanzas en la Universidad San Ignacio de Loyola.



- En 2003, fue elegido regidor de la Municipalidad de Lima por Unidad Nacional.



- Fue congresista por el PPC hasta 2016, año en que fue invitado a formar parte de Fuerza Popular.