“Esperemos que se respete”, dijo desde Trujillo, y aprovechó para desvirtuar un acercamiento con el presidente Pedro Castillo.

EN EVALUACIÓN

El secretario general de Fuerza Popular, Luis Galarreta, ratificó que hay un acuerdo político para que en este segundo año de gobierno sea Alianza para el Progreso la que presida la nómina de aspirantes a la Mesa con el objetivo principal, tal como fue en el primer período, de que “por ningún motivo el gobierno y el comunismo tomen la Mesa y dirijan la agenda parlamentaria”. “Eso sería peligrosísimo. Si así hubiera ocurrido el año pasado ya estaríamos con una Asamblea Constituyente”, acotó.

Precisó que las características de los postulantes quedan a discreción de cada partido. No obstante, subrayó que APP “tiene que evaluar qué figura tiene más aceptación, respaldo y garantiza que, mañana más tarde, no terminará dándoles la espalda a ellos y a la oposición. Finalmente, esperamos que la propuesta que haga APP dé confianza, no a nosotros sino a los parlamentarios porque este no es un Miss Simpatía“, subrayó.

En declaraciones a Perú21, el dirigente fujimorista habló también sobre la eventual participación de su agrupación en la Mesa.

“No lo hemos definido, estamos dispuestos a conversar y hacer todos los esfuerzos para que se logre una Mesa de consenso. Si nuevamente hay que dar un paso al costado podríamos hacerlo, pero eso también dependerá de la bancada, yo no puedo votar por ella. (...) No hay que desviarnos del objetivo principal, hay un compromiso y vamos a cumplir nuestra palabra; si todos los grupos se ponen de acuerdo sobre otro tema adicional, también”, manifestó.

En cuanto a la participación en la directiva congresal de Acción Popular –que tiene a seis de sus parlamentarios como integrantes del grupo ‘Los Niños’–, sostuvo que “lo que hay que ver es si la bancada va a estar completa (en cuanto a votos) y tendría que ser alguien que no esté cuestionado por esa situación”.

Perú21 también consultó sobre la disposición de Fuerza Popular a conversar con otras bancadas como la de Bloque Magisterial, que originalmente fue parte de Perú Libre.

“Primero, hay que dejar claro que todos los congresistas tienen derecho a acceder a la Mesa, hay un derecho natural, lo que hay que mirar es si estas divisiones no son parte de una estrategia para que un ala más intermedia vaya entrando o realmente hay un distanciamiento con la visión extremista que tiene Perú Libre. Ya los congresistas y voceros podrán evaluar el tema. (...) En la Mesa hay cuatro asientos, lo que hay que ver es quiénes comparten algo en común. ¿Qué es lo común? Evitar que el gobierno maneje la agenda del Parlamento, eso sería fatal, peligrosísimo. Ese objetivo, si lo comparte el Bloque Magisterial, perfecto. Ahora, si podrá o no estar en la Mesa dependerá de que los grupos conversen”, declaró.

Desde Avanza País también le respondieron a César Acuña. La legisladora Norma Yarrow le recordó que “un acuerdo entre bancadas no puede ser una repartija” y, en esa línea, reclamó que la lista de candidatos a la Mesa deberá buscar “el beneficio de la Nación y no el propio”.

TENGA EN CUENTA

Galarreta precisó que el acuerdo del año pasado fue estrictamente sobre la rotación de la presidencia. En lo que respecta a las vicepresidencias, “no se ha dicho si van los mismos u otros, eso lo verán los voceros”, explicó.

Álex Paredes, congresista del Bloque Magisterial, sostuvo que para su grupo es “irrelevante” el cargo dentro de la Mesa. “Estar en ella es suficiente; en una sesión de Mesa Directiva los cuatro somos iguales”, comentó.

