Luis Galarreta dijo que aumento al ISC fue un "tema de recaudación"  

El presidente del Congreso de la República, Luis Galarreta , aseguró esta noche —en una entrevista con Agenda Política— que la decisión de aumentar el Impuesto Selectivo al Consumo (ISC) a la gasolina, los autos, las gaseosas, las bebidas alcohólicas y los cigarros no fue un tema de salud, sino económico.

“Escuché al ministro David Tuesta diciendo que esto va para evitar el consumo, pero estos productos son elásticos, el consumo no lo evitas, es un tema de recaudación si lo quieres ver fríamente, porque si todo lo que recaude por el ISC por tabaco, alcohol o gaseosas va al Minsa, ahí sí entiendo que es para eso, pero es un tema de recaudación”, manifestó.

El congresista Galarreta no se mostró en contra de la medida y aclaró que se hizo en buen momento porque hay una 'luna de miel' con la administración del gobierno.

Luis Galarreta habla sobre el aumento al Impuesto Selectivo al consumo. (Canal N)

QUIEREN MESA DIRECTIVA



El presidente del Parlamento anunció que continuará apostando por mantener la dirección de la Mesa Directiva en el Congreso. Como se sabe, el partido naranja perdió mayoría en el Hemiciclo tras la renuncia de Kenji Fujimori y otros nueve congresistas a finales de febrero.

“Nosotros como bancada vamos a hacer los esfuerzos para poder mantener la dirección de la Mesa Directiva", expresó el legislador.

En ese contexto, adelantó que Fuerza Popular tendrá que definir quién será el candidato a la mesa y con qué bancadas pueden entablar conversaciones. También se presenta como prioridad el análisis de los errores que se dieron en el periodo de los dos primeros años del partido naranja al frente del Parlamento.

REQUISITOS PARA PRESIDENCIA



Para el presidente del Congreso, el proyecto de tres años de militancia en su partido como requisito para los candidatos a la Presidencia, busca "fortalecer y acabar con los aventureros" en la política como los casos de "Alejandro Toledo y Ollanta Humala".

También cuestionó el perfil político de Verónika Mendoza y Julio Guzmán.

“Ojo que Verónika sale de asistenta de Nadine (Heredia) a ser candidata, pero después de tantos años no tener el respaldo de los ciudadanos, que no quieran firmar para ponerla de candidata formal, ya te deja dudas si realmente hay o no ese respaldo”, señaló.

En torno a Julio Guzmán manifestó que “para mí, parece un 'coach', no le conozco nada más allá del trabajo que hizo como secretario de la PCM de Nadine Heredia en su momento”, subrayó.