El presidente del Congreso de la República , Luis Galarreta , ratificó su respaldo a la ley que prohíbe la publicidad estatal en los medios de comunicación privados y dijo que no fue un error afirmar que hay periodistas "mermeleros".

"No, no, no, no (fue un error)", sostuvo el titular de Legislativo, tras señalar que esa situación (de periodistas mermeleros) no solo se da en diversas partes del país.

"Vuelvo a repetir insistentemente que ustedes ni sus medios deben darse por ofendidos, no entiendo por qué algunos se dan por aludidos. Yo voy a darle vuelta a la página, yo sé que varios no van a dar vuelta la página, sé que hay varios que están dolidos por lo que he comentado a raíz de un columnista pero si te dicen: 'cloaca', te dicen: 'Keiko escogió al más matón de todos', y cuando yo les digo mermeleros porque Ipys recibió plata de Odebrecht se arañan, todo el mundo se araña", manifestó.

Galarreta añadió que los periodistas y medios de comunicación "no deberían hacer espíritu de cuerpo con aquellos que no son (buenos periodistas) y que han demostrado que han tenido algunos problemas".

En ese contexto, se mostró extrañado de que el Consejo de la Prensa emita comunicados en favor de un columnista y no haya hecho lo propio " cuando una periodista embarazada fue despedida de un canal de televisión y el ex director del Diario Correo (Aldo) Mariátegui fue despedido por ese medio en pleno proceso de revocatoria".

En cuanto a la posibilidad de que se presente una moción de censura en su contra por sus comentarios en contra de los medios de comunicación manifestó que "todos tienen el derecho de presentar cualquier moción".

No responde a Barreto

En otro pasaje de sus declaraciones, el titular del Legislativo no quiso dar respuesta a los comentarios del cardenal Pedro Barreto , quien señaló que el Congreso le da la espalda a la población y que los congresistas "no quieren soltar la mamadera".

"Yo soy católico y como tal no voy a responder eso. (...) Sus expresiones las evaluará el Papa Francisco, él evaluará si era eso lo que correspondía, esa frase la tiene que evaluar la iglesia, yo no soy quién", subrayó.



Asimismo, Galarreta se pronunció sobre las críticas a los gastos realizados por el Parlamento y dijo que un eventual replanteamiento de partidas le corresponde al área administrativa y no a la directiva del Cingreso. Asimismo, insistió en que estos gastos son los mismos que se vienen realizando desde hace muchos años.