Luis Galarreta asegura que no vio los videos entregados por Moíses Mamani

El presidente del Congreso, Luis Galarreta (FP), manifestó que él nunca vio el contenido de los videos que entregó su colega Moíses Mamani a la Fiscalía, cuyas imágenes contenían el presunto intento de compra de votos para evitar la vacancia de Pedro Pablo Kuczynski .

"Yo acompañé, yo no he visto los videos ni los he entregado, los ha entregado el señor Mamani con una fiscal en una oficina al costado (de donde él estaba)", expresó el legislador.

Luis Galarreta también manifestó no saber si eran originales, o no, por lo que expresó que no le corresponde hablar sobre el presunto desfase del cual hace referencia la Fiscalía.

"Mi participación duró cinco minutos con el fiscal de la Nación (Pablo Sánchez) y aprovecho a aclarar, lo que ya he dicho en algunos medios, pero no faltan algunos despistados o las viudas de PPK, que no soportan que se cayó el régimen, buscan la sinrazón o tres pies al gato, yo acompañé, pero no he visto los videos", resaltó.

Por otro lado, Luis Galarreta no descartó que presente una demanda contra Kenji Fujimori por señalar que recibió dinero de Odebrecht.

"No sé si penal o civil, pero en todo caso se tomarán las acciones", expresó al tiempo de afirmar que esperará entre hoy y mañana para saber si hay alguna respuesta a la carta notarial que envió a su ex colega de bancada.