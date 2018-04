Luis Galarreta anunció reunión entre Keiko Fujimori y Martín Vizcarra [FOTOS]

Luis Galarreta , presidente del Congreso, informó que previo al voto de confianza que su gabinete otorgará al Ejecutivo, se ha previsto una reunión entre el presidente de la República, Martín Vizcarra , y la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori .

"Sí habrá una reunión (entre Keiko y Vizcarra) y será seguro dentro de muy poco. No necesariamente antes del voto de confianza, pero sí va a haber", precisó el congresista al diario Correo.

Para el titutar del Hemiciclo, que el Gobierno haya retirado de su gestión a Daniel Córdova como ministro de la Producción por haber ofrecido la "cabeza" de su viceministro, no implica un compromiso del Parlamento con el gabinete Villanueva en torno al voto de confianza.

"En realidad, las bancadas van a dar el voto de confianza dependiendo de cómo será la presentación de este Gabinete (...). Pero no quiere decir que estén todos cien por ciento de acuerdo. Yo no estoy 100% de acuerdo con el Gabinete, hasta me gustaría que se avance más en el poco tiempo que ha habido. Hoy, hay una buena relación entre el Ejecutivo y el Congreso, por lo cual no veo ninguna forma de que no se le dé la confianza", expresó Galarreta.

En esa línea de convencimiento, Galarreta manifestó que han otorgado el "beneficio de la duda" a los nuevos ministros pese a que algunos como el actual titular del Minedu son cercanos al entorno del ex ministro de esa cartera, Jaime Saavedra, cuya gestión fue censurada por el Congreso y fue considerada como un "fracaso" para Fuerza Popular.

"Yo doy beneficio de la duda a todos los ministros. Cuando uno lee los textos escolares donde no se cuenta quien fue Abimael Guzmán, MRTA, Sendero Luminoso da vergüenza recordar que eso pasó por el ministerio que dirigió Saavedra (...) Si convocas gente que va en la misma línea que tenía el señor Saavedra, eso es un error. Pero ahorita estamos viendo cómo se va a comportar el gobierno. Ojalá que se den cuenta que repetir lo mismo que no ha funcionado, les puede generar problemas al Ejecutivo", señaló.