-¿Por qué han premiado al embajador Luis Chuquihuara, ya en situación de retiro, como nuestro representante ante el Vaticano? ¿Qué cualidad única, especial, singular tiene Chuquihuara ante el clero para que se bloquee así la carrera profesional de sus colegas embajadores en actividad, cerrándoles esa plaza para colocar a este suertudo veterano?

¿Acaso es amigo íntimo de Bergoglio, habla latín, es experto en Teología o Derecho Canónico o qué? ¿Por qué le están dando esa perita en dulce, con un sueldazo y poco trabajo en Roma? ¿Acaso los demás embajadores en actividad no tienen la capacidad de cubrir una embajada tan relativamente fácil como esa? Otra cosa es cuando nombras a un embajador en retiro a una embajada estratégica en virtud de su sapiencia (y tampoco mucho de esto, porque terminan enviando a intrigantes lacayos politiqueros como Rodríguez Cuadros y Forsyth). También lo entendería algo más si hubieran designado a una personalidad competente que no fuera diplomática o hubiera detrás algunas razones políticas, pero no a un simple embajador en retiro, sin ninguna ventaja en especial.

Basta ya de sinecuras en Torre Tagle con embajadores cuyas mayores habilidades consisten en saber moverse entre el poder. Suficientemente patético es ver a la inútil y prepotente de la excanciller Gervasi premiada con Ginebra y a su mano derecha Higueras, un adulón epistolar de Vizcarra en Colombia, con Londres. Esperaba mucho más de González-Olaechea como canciller.

-Kenji se salvó por un pelo de la prisión efectiva. De verdad, me hubiera dado pena porque no se le ve una mala persona y lo que hizo lo hizo para liberar a un padre, por amor filial. Me imagino que además al juez San Martín ya no le haría bien tener a un segundo Fujimori condenado en su récord.

PD: Jueza Elvia Barrios, cumpla con la sentencia que el TC dispuso para mi caso y deje de dilatarla y de evadir sus obligaciones profesionales, que usted es finalmente una funcionaria al servicio de los ciudadanos.





VIDEO RECOMENDADO