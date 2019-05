Luis Castañeda tras supuesto aporte de OAS: "A mí nadie me puede decir que me han sobornado alguna vez"

El ex alcalde Luis Castañeda Lossio se presentó este domingo en el programa Rey con Barba de Willax y habló públicamente, por primera vez, tras la confesión del exmandamás de OAS , Leo Pinheiro, quien contó a la Fiscalía peruana que la constructora brasileña le pagó US$100 mil al exburgomaestre para apoyarlo en su campaña electoral de 2014.

Luis Castañeda dijo que durante su campaña se comportaron "conforme a ley" y aseguró que los aportes de entidades privadas a las campañas electorales no configuran un delito​.

"NOS COMPORTAMOS CONFORME A LEY"

"Nosotros nos comportamos conforme a ley y las declaraciones. ¿Las campañas si no las financia el sector privado, quién las financian? No es delito. El sector público no puede", sostuvo Castañeda.

En la misma línea, Castañeda sostuvo que se ha criminalizado indebidamente el aporte a las campañas y que el objetivo de las acusaciones en su contra son para "distraer".

"Todas las campañas han sido financiadas privadamente que hayan correspondido a una suerte de presoborno, bueno eso no. En eso soy tajante. A mí nadie me puede decir que me han sobornado alguna vez", manifestó Luis Castañeda, pese a la confesión del exjefe de OAS, Leo Pinheiro, quien sostuvo que la constructora brasileña le pagó US$100 mil para apoyar su campaña en 2014.

El pasado 17 de mayo, Luis Castañeda se presentó en la Comisión de Defensa del Consumidor del Congreso para responder por la concesión de los proyectos Línea Amarilla y Vías Nuevas de Lima que suscribió con OAS y Odebrecht, respectivamente, durante su gestión edil. Entonces no se conocía la confesión de Leo Pinheiro.

Según el exejecutivo brasileño, se reunió con Castañeda en setiembre de 2014 para acordar el pago. La cita fue en la casa del exburgomaestre, en La Molina. El entonces candidato de Solidaridad Nacional le dijo al brasileño que el dinero sería recibido por Martín Bustamante, hombre cercano y de extrema confianza de Castañeda.