"Están equivocados". Esa fue la enfática respuesta que dio Luis Castañeda Pardo a quienes lo critican por ser hijo del alcalde de Lima y tentar el sillón municipal. "Yo he construido y he trabajado a la interna de mi partido para tener la posición que tengo hoy" , aseguró a diario Correo.

"Creo que la condición de hijo no me desmerece, por el contrario, me fortalece, porque he tenido una experiencia de vida de ver lo que ha sido de cerca una gestión" , agregó.

Con 32 años y dos experiencias como regidor en La Molina y la Municipalidad de Lima, el candidato de Solidaridad Nacional calificó de 'golpe bajo' las críticas hacia él. "El tema del linaje no lo veo así, de hecho es un golpe bajo, diría yo, atacarme por ese lado", manifestó.

SOBRE COMUNICORE

​Consultado sobre el Caso Comunicore , donde se absolvió a 14 ex funcionarios de la Municipalidad de Lima que eran investigados por el presunto desembolso irregular de S/35,9 millones durante la primera gestión de su padre, Castañeda Pardo afirmó que no "hubo perjuicio" para la comuna limeña.

"Yo no soy quién para condenar o no la honra de muchas personas que están en proceso de investigación. ¿Por qué voy a especular? Que lo determine el órgano competente" , aseveró.