Luis Castañeda Pardo sobre encuestas: "No tengo por qué tener antivoto"

Luis Castañeda Pardo , candidato a la Alcaldía de Lima por Solidaridad Nacional , aseguró que el antivoto de 41% que tiene responde a la "campaña de desprestigio" y a los ataques contra la gestión de su padre, Luis Castañeda Lossio.

"Yo no tengo por qué tener antivoto, no he sido gestión, vengo con gente nueva, bien preparada", afirmó en entrevista al diario La República, en la que se señaló que si algo cambiaría de la administración edil de su padre sería la gestión financiera de los parques.

Insistió en que los cinco alcaldes detenidos por actos de corrupción y que fueron electos por Solidaridad Nacional en los comicios de 2014 ya no pertenecen a su partido. Aseguró que Elías Cuba fue expulsado. No obstante, cabe precisar al respecto que, según el Jurado Nacional de Elecciones, Cuba fue quien presentó su carta de renuncia a la agrupación.

Luis Castañeda Pardo aseguró que financia su campaña electoral en Lima con los aportes de su equipo de regidores y militantes que aportan a Solidaridad Nacional todos los meses.