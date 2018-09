Nos cita en el Óvalo Zárate, en San Juan de Lurigancho, porque aquí pretende realizar una gran obra. Luis Castañeda Pardo , hijo del actual alcalde de Lima y candidato de Solidaridad Nacional, asegura que va a “construir sobre lo avanzado”.

¿Qué obra hará en este punto? ¿Será su obra emblemática?

No diría que emblemática, es una obra de infraestructura que va a beneficiar al distrito más grande de Lima.

¿En qué consiste ?

San Juan de Lurigancho tiene pocas conexiones para más de 1 millón de habitantes. La gestión actual hizo los túneles Santa Rosa para conectarlo con el Rímac. Lo que veo es que la correlación entre Cercado de Lima y SJL es alta, sin embargo no encuentras muchos puntos de conexión, más allá de Abancay y Puente Nuevo, pero ambos están colapsados. La idea es que desde el Cercado puedas ir por Abancay y conectarte con el Malecón de la Amistad, para el otro lado del Río Rímac, y este a su vez tenga dos puentes que conecten hacia la 9 de Octubre y otro a la altura de Malecón Checa, justo adonde da la Gran Chimú.

¿En cuánto tiempo estaría lista esta obra?

Sería uno de los primeros expedientes que empezaríamos a trabajar. Una vez aprobado y todo, el plazo de ejecución podría ir más o menos en dos años. La ventaja que tengo es que vamos a tener una sinergia (con la gestión de su padre). Pasado el 7 (de octubre) podría hablar con la gestión actual para que vayan ganando unos meses.

¿Para que vayan haciendo el expediente técnico?

Sí, claro. Lo que es etapa constructiva es entre año y medio y dos años.

¿Este proyecto es de Castañeda Lossio o suyo?

Mío. Lo que te digo es que, una vez electo, voy a tratar de hacer acercamientos. Hay que trabajar mucho el tema del presupuesto del próximo año. Si conoces el tema de finanzas municipales, es problemático el tema del cambio de mando porque el presupuesto se aprueba el año anterior. Entonces, el primer año no tienes mucha maniobra, fue lo que le pasó a él (Castañeda Lossio) con Villarán. Ella dejó un presupuesto aprobado en el cual solamente había de libre disposición para inversión S/15 millones, es decir S/1.50 por habitante de Lima. Eso lo ató mucho de manos.

Luis Castañeda Pardo sobre propuestas: "Voy a construir sobre lo avanzado"

Otros candidatos proponen teleféricos, ampliar la ruta del Metropolitano… ¿Esos proyectos también los tiene en mente?

Hay que sacarle el jugo a las vías que ya tenemos, eso significa el tema de semaforización inteligente, optimización de los tiempos, y lo otro es poner orden en los horarios respecto al transporte pesado y el interprovincial para que no colisione con los horarios picos.

¿Transporte público?

Fortalecer el Metropolitano pasa por cumplir el tramo que falta de Naranjal a Chimpu Ocllo, eso lo vamos a hacer de todas maneras…

¿En cuánto tiempo?

Eso lo tiene que ver los ingenieros, pero lo voy a cumplir. Lo segundo es el tema de conectarlo al aeropuerto a través de la Tomás Valle. Tenemos un aeropuerto desvinculado de un sistema de transporte ordenado, moderno. Eso lo vamos a hacer en los cuatro años. En el Metropolitano hay que resolver temas administrativos para ir con perspectiva a la nueva flota. Hemos visto viabilidad económica para dotar a la nueva flota de aire acondicionado.

¿Cuándo llegaría esa flota?

Dentro de dos años. Para esto tenemos que resolver varios temas. La flota actual todavía no ha sido pagada por parte de los operadores porque aducen que todavía no ha iniciado la operación debido a que no se culmina el tramo hasta Chimpu Ocllo. Voy a abordar toda esa maraña de problemas.

¿Esa maraña de problemas no se pudo solucionar en la gestión de su padre?

Yo creo que la gestión actual ha trabajado muchísimo. Siempre hay cosas que mejorar, seguro que sí, pero el Metropolitano fue creado por Castañeda Lossio y es un gran legado para la ciudad.

El que habló de la maraña de problemas que deja esta gestión es usted.

No, vienen de la época de Villarán.

¿La gestión suya sería una continuación de la actual?

Yo vengo a dar el siguiente paso, a construir sobre lo avanzado, a recoger lo mejor y a seguir con las obras y salvaguardando la institución. Los adversarios que tengo hacen ofertas populistas y engañan a la ciudadanía. Yo represento un recambio generacional importante.

Habla de recambio pero se cuestiona que postule el hijo del actual alcalde.

Al revés, eso debería ser valorado porque tengo una experiencia de vida adicional que no cualquiera puede tener. Mi abuelo fue alcalde de Chiclayo, mi padre alcalde de Lima. En mi caso, soy el único de mi familia que postula. Tienes otras candidaturas que tiene cinco, diez, quince familiares. Eso sí está mal.

¿De ser elegido alcalde, auditará la gestión de su padre?

El que no la debe no la teme, que revise el órgano de control todo lo que quiera. En materia de lucha contra la corrupción soy el que plantea cosas más concretas. Estoy planteando implementar la técnica del pitillo de alerta, que es poner a toda la corporación una intranet sencilla para hacer denuncias ante cualquier acto extraño en la gestión.

¿Hará públicas y en vivo las sesiones del Concejo Metropolitano?

Mira, al final del día las actas de las sesiones del Concejo son públicas, así que no hay un ánimo ahí de ocultar las cosas. El tema de la transmisión en vivo o no, lo veré en su momento. La verdad, la gente poco o nada entra a verlas. Lo que pasa es que a esos políticos tradicionales les pones una cámara y, uy, empiezan a hablar diez minutos como si estuvieran en un balconazo. Los políticos tradicionales no son chamba, son puro bla bla bla.

¿No lo hará, entonces?

Si la gente considera que es valorado por ellos, lo hago. Yo finalmente soy un servidor público, me debo a la ciudadanía y sus intereses. Si la gente lo quiere, la gente lo tiene.

Junto con transporte y corrupción, la inseguridad es uno de los temas que los limeños más quieren resolver. ¿Qué propone en ello?

Nosotros consideramos que la educación es un tema fundamental. Casi todos los problemas de nuestra ciudad parten de educación. Si tienes una sociedad más educada, se reduce el recojo de basura, la criminalidad, los valores cívicos en el transporte cambian. Por eso tenemos una propuesta que se llama Colegios Solidarios. Es una APP, así como hicimos en salud con los hospitales pero en educación. Educación de calidad a tarifas sociales.

¿Con cuántos Colegios Solidarios empezaría?

Con unos diez. Queremos llegar a 50. Los primeros los quiero instalar en los barrios de los parques zonales.

¿En cuánto tiempo estarían listos los 10 colegios?

Vamos a hacerlos paulatinamente. Hay muchos temas ahí judicializados de algunas de las obras que hizo Villarán en los parques que tenemos que resolver. Superado eso espero en el segundo año de gobierno ya estar implementando los colegios.

¿Y en seguridad?

Vamos a tener cámaras con reconocimiento facial, planteamos un liderazgo metropolitano, un estándar para todos los distritos y sumar esfuerzos, coordinando con la Policía. Hay un tema de alarmas vecinales también. En las zonas más humildes no llega serenazgo ni la Policía a tiempo, es importante que los vecinos estén organizados. Un tema en el que vamos a marcar la diferencia es en un programa de trabajo comunitario. Para delitos menores es factible poner una pena, una sentencia, de trabajo comunitario, que los jueces pueden sentenciar a un delincuente de delito menor a que haga dos semanas de recojo de basura, tres semanas de parchado de pistas. Eso ya está dentro del marco normativo.