Luis Castañeda negó al Congreso que haya recibido aportes de OAS

El pasado 17 de mayo, el exalcalde de Lima Luis Castañeda Lossio se presentó en la Comisión de Defensa del Consumidor del Congreso para responder por la concesión de los proyectos Línea Amarilla y Vías Nuevas de Lima que suscribió con OAS y Odebrecht, respectivamente, durante su gestión edil.

Cuando el exburgomaestre se presentó, en sesión reservada, ante la comisión, aún no se conocía que Leo Pinheiro, exmandamás de OAS, había revelado a la Fiscalía peruana que la constructora brasileña le pagó US$100 mil a Castañeda para apoyarlo en su campaña electoral de 2014.

El congresista Miguel Elías Ávalos (FP), presidente de Defensa del Consumidor, grupo que investiga la concesión de los peajes a las empresas brasileñas, indicó a Perú21 que en su comparecencia Castañeda negó que haya recibido aportes de OAS.

"Cuando le formulé preguntas relacionadas a OAS, sobre si habría recibido algún importe dijo rotundamente que no. Entonces esto (la confesión de Pinheiro) es una novedad, quizás un secreto a voces, pero en su declaración dijo que no había pasado nada de eso", señaló el parlamentario.

A pesar de ser una novedad, Elías Ávalos considera que no es necesario volver a citar a Castañeda a la comisión porque asume que el exalcalde simplemente se acogerá al silencio.

"Si lo vuelvo a citar (a Castañeda) parar preguntarle lo mismo, él va a decir que tiene mucho juicios, que eso está judicializado, que el tema de OAS lo está viendo el Poder Judicial y que no podría responder nada. Será una convocatoria inútil porque no va a responder nada", sostuvo.

Una opinión distinta tiene el vicepresidente de la referida comisión, Richard Arce (NP), quien dijo a este diario que en la sesión del próximo lunes planteará volver a citar a Luis Castañeda en sesión pública y visitar en el penal Anexo de Mujeres de Chorrillos a la exalcaldesa de Lima Susana Villarán.

"También plantearé visitar al penal a Susana Villarán porque su presentación en la comisión fue antes de que confesara sobre los aportes de OAS y Odebrecht", dijo. Aunque reconoció que los investigados tiene derecho a acogerse al silencio.

Según Miguel Elías, su grupo de trabajo ya se encuentra elaborando el informe final sobre la concesión de los peajes en Lima, tras culminar los interrogatorios, para exponerlo en el Pleno del Congreso y enviarlo a la Fiscalía. Aseguró que tiene plazo hasta el fin de la presente legislatura (que acaba a fines de julio), pero espera que el documento esté listo en junio.

"Si hay alguna culpabilidad de parte de Castañeda lo vamos a poner dando las recomendaciones de investigar delitos específicos. No podríamos obviar absolutamente nada, no es la intención de la comisión, ademas yo no lo permitiría en absoluto. No estamos para blindar a nadie", indicó.