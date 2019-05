Luis Castañeda llegó al Congreso para responder ante la Comisión de Defensa del Consumidor [EN VIVO]

ACTUALIZACIÓN (16:08)

El exalcalde de Lima, Luis Castañeda Lossio, hizo su ingreso a la sala donde declarará ante la Comisión de Defensa del Consumidor. Será una sesión reservada, a la que hasta el momento han llegado dos congresistas: el presidente del grupo de trabajo, Miguel Elías, y el parlamentario, Pedro Olaechea.

NOTA ORIGINAL

Luis Castañeda Lossio llegó al Congreso para responder ante la Comisión de Defensa del Consumidor sobre los contratos que firmó con OAS por la obra Línea Amarilla y explicar el alza de peajes.

Además, también aclarará los procesos judiciales que tiene actualmente.

El exburgomaestre tuvo un ingreso accidentado y manifestó que no dará declaraciones a la prensa hasta concluir su intervención frente a los parlamentarios de dicho grupo de trabajo.

El exalcalde de Lima tampoco quiso pronunciarse sobre la situación de Susana Villarán, quien actualmente se encuentra cumpliendo 18 meses de prisión preventiva por los aportes de Odebrecht y OAS a la campaña No a la Revocatoria.

"No me parece correcto que yo hable sobre la señora Villarán, ella está en un problema y yo no voy a aprovechar eso", manifestó a Canal N.