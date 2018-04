Luis Castañeda iría al Congreso para responder ante la Comisión Lava Jato

La presidenta de la Comisión Lava Jato , Rosa Bartra , informó que el alcalde de Lima, Luis Castañeda , asistirá en los próximos días a una sesión del grupo que preside.

De acuerdo con Mauricio Mulder (Apra), el burgomaestre deberá responder por la concesión de la Línea Amarilla a la empresa brasileña OAS y “por Rutas de Lima, con Odebrecht, donde también participó Susana Villarán”.

En tanto, se reprogramó la invitación al ex gerente municipal José Miguel Castro, quien ocupó el cargo durante la anterior gestión.

El invitado debe responder por las declaraciones del ex representante de Odebrecht en Perú, Jorge Barata, quien apuntó que el ex funcionario fue gestor del financiamiento de la campaña del No a la revocatoria. Esto ha sido negado por el propio Castro.

Por otro lado, la comisión evaluará si es pertinente invitar al legislador Kenji Fujimori, así como al ex congresista Juan Pari.