La fiscal Milagros Salazar, miembro del Equipo Especial Lava Jato, señaló que la pena estimada por la Fiscalía para el exalcalde de Lima Luis Castañeda Lossio sería de hasta 35 años de prisión por el caso Odebrecht.

“La sumatoria de 12 años de pena privativa de libertad, más 13 años 4 meses por lavado de activos en modalidad agravada y 10 años y 4 meses por asociación ilícita para delinquir, que dan un total de 35 años 8 meses, que tiene que ser sometida bajo las reglas del concurso real (...) 35 años que es el tope”, afirmó ante la jueza María Álvarez.

Además, la fiscal detalló que para José Luna Gálvez, fundador del partido Podemos Perú, corresponderían “13 años 4 meses por el delito de lavado de activos agravado y 10 años 4 meses por el delito de asociación ilícita para delinquir, lo que da una sumatoria de 23 años 8 meses”, mientras que, para Giselle Zegarra, exfuncionaria de la Municipalidad de Lima, la pena superaría los 26 años de prisión.

“Para la investigada Giselle Zegarra, cuya sumatoria por concurso real dan 12 años por colusión agravada, 10 años 4 meses por asociación ilícita para delinquir también agravada y cuatro años por tráfico de influencias, que da un total de 26 años 4 meses”, señaló.

Según la tesis fiscal, Luis Castañeda Lossio encabezaría una organización criminal que habría defraudado al Estado y al municipio limeño para beneficiar a OAS y Odebrecht.

En la audiencia del último lunes, la fiscal sostuvo que el exalcalde lo habría hecho a cambio de aportes para la campaña del 2014, tras la cual fue elegido por tercera vez en el cargo.

Informó también que han encontrado suficientes indicios para sospechar que el exalcalde recibió dinero en efectivo y en varias entregas de las empresas OAS y Odebrecht, a través de Martín Bustamente, por un valor de al menos US$480 mil.

INCIDENTE EN AUDIENCIA

En el caso de José Luna, se registró un incidente con la fiscal Milagros Salazar. El abogado de Luna rechazó la estimación de pena para su patrocinado y cuestionó que se apliquen 10 años por el presunto delito de asociación ilícita para delinquir si la fiscal precisó que se estaba considerado una modalidad básica (con una pena de 3 años) y no una agravada.

“Lo que se quiere es hacer un ejercicio a futuro de qué pena se puede aplicar a investigados en el caso de que se les encuentre culpables y se les sentencie, (...) tengo que rechazar absolutamente la tesis que propone la fiscal”, dijo.

“Cuando la fiscalía dice por el delito de asociación ilícita para delinquir en el caso de mi patrocinado solamente nos propone un solo elemento de convicción, ¿con un solo elemento de convicción que todavía no se corrobora, podemos hablar de que a mi patrocinado se le va a imponer un pronóstico de 10, 20, 30 años? Además, (...) a la pregunta suya, la fiscalía ha dicho que en el caso de mi patrocinado la modalidad es básica”, insistió.

La jueza María Álvarez solicitó una aclaración de parte de la fiscal, a quien le pidió ser “seriedad” en sus planteamientos.

“Le he preguntado cuál es el tipo penal que usted evoca, nos ha señalado forma base, yo le he pedido la seriedad del caso”, precisó la jueza.

“Señora jueza, le pido disculpas si es que no he sido clara, pero voy a proceder a absolver lo que usted me está pidiendo, (...) la asociación ilícita en estricto es agravada porque la organización responde al objetivo de cometer esos delitos penales”, explicó la fiscal.