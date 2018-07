Luis Castañeda no descarta postular a la Presidencia

Luis Castañeda Lossio no quiere responder si entre sus proyectos políticos está postular a la Presidencia de la República en 2021 . Tal vez porque en las dos ocasiones anteriores en las que postuló, la suerte le dio la espalda. En el 2000, tuvo apenas el 1.8% de los votos y, en 2011, cuando aseguraba que pasaría a la segunda vuelta, solo alcanzó el 9.8%.

Pese a ello, con una locuacidad poco común, el burgomaestre –en declaraciones a Canal N– no descartó un tercer intento. “ Que yo sepa, la ley no me lo descarta, ni me lo impide, ni me lo prohíbe; te lo digo con soltura, no estoy diciendo que sea o no sea ”, respondió cuando se le consultó sobre una posible candidatura.

Por el momento, sin embargo, su interés parece estar concentrado en su hijo Luis Castañeda Pardo , quien busca sucederlo en el municipio y cuya postulación –según Castañeda– fue acordada “por las instancias del partido” porque “hay que renovar la política”.



¿MONARCA YO?

Y aunque en Solidaridad Nacional no se conozca de otros candidatos a Lima que no sean los de apellido Castañeda, el burgomaestre niega que haya una “monarquía” en la agrupación amarilla. Más aún, se exaspera y se fastidia cuando se le pregunta al respecto.

“ Está entrando la juventud, significa un movimiento juvenil sano y me salen con adefesios. ¿Qué monarquía? ¿Qué tengo yo de monarca? A él lo han elegido las instancias del partido, buscan pretextos.. .”, reclamó, tras señalar que sería “absurdo” privar a su hijo de la posibilidad de postular.

Tenga en cuenta

El alcalde de Lima señaló que el Parque por la Democracia será “el parque de la conciliación” y no tendrá “mayor contenido político”.



Agregó que a través de él se buscará hacer un reconocimiento a los comandos de Chavín de Huántar, a jueces que han sido asesinados, entre otros.



No olvidemos a Eyvi Ágreda y Juanita Mendoza, víctimas del odio y el machismo.