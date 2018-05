Luis Benavente: "Humala empezó a hacer campaña desde que puso un pie fuera de la cárcel"

El ex mandatario Ollanta Humala, quien fue excarcelado ayer junto a su esposa Nadine Heredia por orden del Tribunal Constitucional, ha iniciado con su campaña para participar en las elecciones generales del 2021, manifestó hoy Luis Benavente, director de la consultora Vox Populi.

Benavente dijo, en diálogo con Perú21, que con su discurso tras salir de prisión y, luego, ante sus partidarios, Humala está retomando la actividad política. "Está clarísimo, empezó a hacer campaña desde que puso un pie fuera de la cárcel, un poco más y anuncia el lanzamiento de su candidatura al 2021", señaló.

En las breves declaraciones que compartió a los nacionalistas, el ex mandatario manifestó: "A nosotros no nos acusan de haber confundido el interés público con el interés privado. No nos están acusando por nuestras gestiones de gobierno, al resto sí. A nosotros nos están investigando por nuestro origen. Vamos a salir adelante porque no hemos cometido ningún delito".

El director de Vox Populi argumentó que el ex jefe de Estado está recurriendo a la "victimización" para ir reponiendo su imagen y los electores empiecen a confiar en él, pese a que tiene una investigación por lavado de activos.

"Humala está jugando a recuperar un poco de terreno porque los demás partidos están golpeados por el caso Odebrecht, él busca capitalizar la situación, quiere desmarcarse de otros opositores que están manchados por la corrupción, la la libertad que ha recuperado es un triunfo político para él, así se puede defender mejor, tener un mayor liderazgo, pero si le resulta o no su estrategia eso lo vamos a ver", explicó.

Ayer, el líder del Partido Nacionalista también hizo referencia "al próximo plan de gobierno", en la que incluirá "una profunda política de atención a las familias de los que están internos en los penales".