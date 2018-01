Luis Benavente Gianella: "Antifujimoristas ven con agrado el rol de Kenji"

Los números de las encuestas muestran a un claro ganador: Kenji Fujimori . El benjamín de los Fujimori supera en aprobación a nivel nacional a su hermana Keiko, y el analista político Luis Benavente recuerda que en enero de 2016, en plena campaña política, declaró públicamente que si la lideresa de Fuerza Popular (FP) no lograba la victoria, él postularía en 2021 a la Presidencia.

Los números más llamativos de las últimas encuestas están asociados a Kenji Fujimori. ¿Cree que crecerá más su liderazgo?

Yo estoy en desacuerdo de publicar encuestas preelectorales con tanta anticipación. Lo que sí tengo como análisis, independientemente de estos números, es que en el último mes Keiko ha sufrido una fuerte derrota política y Kenji ha tenido una fuerte victoria política. Así de fácil.

¿Por los pormenores en la fallida vacancia al presidente Pedro Pablo Kuczynski (PPK)?

Además de la vacancia, que promovió Keiko Fujimori y no prosperó, hay otros aspectos que le están jugando en contra a ella. Creo que hubo varios errores de su bancada, como los cuestionamientos al fiscal de la Nación, a los miembros del Tribunal Constitucional (TC). Eso puede llevar a una lectura de un intento de copamiento de poderes. Por otro lado, se inició una investigación fiscal contra Fuerza Popular y la reacción de Keiko contra el fiscal de la Nación fue de espíritu de cuerpo porque el presidente del Poder Judicial, Duberlí Rodríguez, también respaldó al fiscal Pablo Sánchez. Entonces, creo que hay un conjunto de errores que le están pasando factura a Keiko.

¿La oposición de FP al gobierno también afectó su imagen?

Creo que ella no ha sabido construir su rol de opositora desde el inicio. Un opositor construye su rol de opositor en cualquier parte del mundo en el momento en que reconoce la victoria de quien lo derrotó. Keiko no quiso reconocer la victoria de PPK, prometió gobernar desde el Congreso y creo que todas estas cosas le están pasando la factura.

Y mientras tanto, en el caso de Kenji Fujimori...

Mientras, Kenji comenzó a desarrollar un liderazgo más carismático, cayendo bien, con más simpatía, con un feeling diferente. Por otro lado, se propuso un objetivo que era muy complicado, indultar a su padre, que era una misión imposible, y lo logró.

Pero el indulto ha generado reacciones de todo tipo.

El indulto genera muchas reacciones negativas contra Alberto Fujimori, contra PPK, contra Keiko, pero no contra Kenji, a pesar de que él es el gran gestor del indulto.

¿Eso a qué se debe?

A que él tiene un doble rol. Tiene el rol político pero también un rol de hijo, y el hijo que apoya al padre es bien saludado, es algo que le ha favorecido bastante. En realidad su rol es político al 100%, pero la gente no lo entiende así. Él ha ido construyendo un liderazgo carismático, pero también el antifujimorismo es muy fuerte en el Perú, es la mitad del país, y Kenji encarna a la figura que divide al fujimorismo. Muchos antifujimoristas ven con agrado el rol de división que cumple Kenji.

¿Cómo ve usted esta adhesión explícita de unos congresistas fujimoristas a Kenji?

Creo que ahí ha habido un error de manejo político. Keiko no ha estado muy cerca de varios congresistas, sobre todo provincianos, y los congresistas del grupo Mototaxi aparentemente como que les hacían un poco de bullying. Entonces no han sentido reconocimiento ni vinculación afectiva con la cúpula del partido. Se han sentido marginados, que los llamaban solamente para la votación, para que obedezcan consignas. Han sentido maltratos y la expresión de ellos es política pero también bastante humana.

Y han hecho de Kenji su líder.

Ellos también requieren un liderazgo y ese liderazgo lo ha asumido Kenji, que creo que tiene otro proyecto que adelantó en enero de 2016. Él, en plena campaña de Keiko, dijo que en el caso negado de que ella no ganara, él sería el candidato de FP en 2021, y después ha estado con el rollo de que el partido necesita una reingeniería, un cambio, etcétera.

¿Cree que está pensando en postular a la Presidencia en el año 2021?

Claro. Lo que yo pienso es que él tenía dos grandes objetivos, uno era el indulto del padre y el otro la Presidencia en 2021. Esas dos cosas ya estaban anunciadas; una de ellas ya la logró y ahora trabajará para conseguir la segunda. Él fue claro en sus objetivos, aquí no hay nada que analizar. Todo está dicho.

Pero también está claro que en FP no podrá lograr su segundo objetivo. Para ello, tendría que separarse, ya que en FP sí hay una mayoría de Keiko Fujimori.

Bueno, no sabemos a nivel de bases. Si hubiera unas primarias en FP, no estamos en condiciones de poder adivinar el resultado. En FP hay una cúpula ‘mototaxística’ que obviamente respalda a Keiko y que tienen muchos privilegios y beneficios por estar ahí, pero unas primarias no las decide una cúpula sino las bases, y ahí no sabemos qué puede pasar. Entonces, el resultado no está dado y a Kenji Fujimori todavía no lo han expulsado.

¿Y si lo expulsan, sería un factor que lo beneficie?

Claro, si yo fuera su consejero, le diría a Kenji que le conviene que se haga expulsar para que se victimice junto con sus ‘Avengers’. Y eso no sería problema para que él postule en 2021, porque en el Perú hay oferta y demanda de candidatos y partidos, hay vientres de alquiler.

¿Cree que podría haber dos Fujimori compitiendo, lanzándose adjetivos, en las elecciones de 2021 para lograr la Presidencia?

Esa es una posibilidad. El fujimorismo ha creado, por lo menos, media docena de partidos en 17 años: Cambio 90, Perú 2000, Nueva Mayoría... Podrían crear uno más, no creo que sea complicado para ellos.

AUTOFICHA



- “Soy especialista en comunicación política, comunicación corporativa e investigación de mercado. Licenciado en Ciencias de la Comunicación y magíster en Administración, graduado por la Universidad de Lima. Doctor honoris causa por la Universidad Nacional Hermilio Valdizán de Huánuco”.



- “Actualmente me desempeño como director de Vox Populi Consultoría. Soy docente del máster en Campañas Electorales del Jurado Nacional de Elecciones (JNE). En la Universidad de Lima he sido director del Grupo de Opinión Pública y director de Imagen Institucional”.



- “He sido docente en la Facultad de Comunicación de la PUCP, del máster en Comunicación Política e Institucional del Instituto Universitario Ortega y Gasset de Madrid, docente en la Facultad de Comunicación de la Universidad de Lima y presidente de la Asociación Peruana de Facultades de Comunicación Social”.