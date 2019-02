Luis Bedoya Reyes: “El PPC va a crecer, y bien”

Es la primera vez en sus 52 años de historia que el Partido Popular Cristiano (PPC) no ha logrado representación en el Congreso y Luis Bedoya Reyes , aunque prefiere no dar nombres, señala las razones.

“Los que tomaron el partido lo deshicieron para convertirlo en una opción personal, imaginaria. El PPC estaba separado mitad por mitad hasta que ante el Jurado Nacional de Elecciones ganó nuestra causa y nos fue devuelto el local”, señala.

¿Cree usted que se puede revertir la situación actual?

Claro. Ya está arreglado todo. Quien quiera, que vaya al local a comprobarlo.

¿Hay nuevos representantes para las elecciones del bicentenario?

Falta bastante para ese momento. Alberto Beingolea podría ser. Es un hombre activo, capaz de organizar. Tal vez no tiene algunas virtudes, no las ha alcanzado todavía, pero evidentemente es un hombre de calidad. De todos modos yo ya no tengo que ver, soy ficha fuera de juego.

¿Pero no hay duda de que le preocupa lo que suceda con el PPC?

Lógicamente. Tan es así que le he entregado el liderazgo a Lourdes Flores Nano, la única en el Partido Popular Cristiano –o en partidos similares– que ha llegado a tener millones de votos. El PPC va a crecer nuevamente y va a crecer bien.