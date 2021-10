El ministro del Interior, Luis Barranzuela, reveló el presidente Pedro Castillo le propuso que asuma el cargo en una reunión en su domicilio de Breña. De esta manera descartó que su designación haya respondido a un pedido del partido Perú Libre.

“A mí me convoca el presidente Pedro Castillo y luego me reuní con él en su domicilio de Breña y me propuso el cargo. Me hizo ver si estaba listo para asumir una cartera tan importante, tan delicada, tan álgida, como es la cartera del Interior. Yo acepté esa propuesta y por eso estoy sentado frente a usted. Por eso tengo el respaldo del presidente Castillo”, declaró al diario La República.

Además, el ministro descartó que haya algún conflicto de interés por haber sido abogado de Perú Libre. Explicó que tanto la policía como el Ministerio Público toman decisiones autónomas, sin previa autorización.

“Es decir, cuando la Policía utiliza esos métodos, recurre a la Fiscalía y esta, a su vez, al Poder Judicial para solicitar medidas limitativas de derecho. No se le comunica al afectado. En consecuencia, la Policía ejecuta la operación. No le pide permiso a nadie, ni siquiera su comando lo sabe, sino la operación se frustra”, manifestó.

El pasado 1 de agosto, el mandatario informó que despacharía desde Palacio de Gobierno mientras se definía una nueva sede para desempeñar sus funciones como jefe de Estado.

Cabe indicar que las reuniones que se producen fuera de Palacio de Gobierno no se consignan en el registro oficial de visitas.