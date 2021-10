Luego de que Perú21, según fuentes del gobierno norteamericano y altos funcionarios nacionales ligados al combate contra el narcotráfico, diera cuenta que el ministro Luis Barranzuela ordenara la suspensión de las operaciones de erradicación de cultivos ilegales de hoja de coca en el Vraem, la Comisión de Defensa del Congreso ha decidido citar al titular del Interior.

En diálogo con este diario, el general José Williams, presidente de dicha comisión, confirmó que citarán al ministro Barranzuela a fin de que brinde explicaciones sobre esta polémica decisión que implica poner un freno a la lucha contra el narcotráfico.

“Desde el domingo, nos reunimos en la comisión para ver este asunto. Lo vamos a citar (al ministro Barranzuela). Pero estamos viendo en qué momento se harán, porque estamos en semana de representación y hay varios de los miembros que están viajando. No hay una fecha fija, por el tema de la semana de representación y probablemente no tendremos quorum. Si no es posible esta semana, será la siguiente. De todas maneras”, manifestó el también vocero del Avanza País.

“También es probable que si citamos el ministro y él nos diga que justo en ese momento ya tenía algo previsto. Por eso, estamos asegurándonos para que asista el día que se le cite. Estamos trabajando en eso y pronto determinaremos la fecha”, agregó el congresista.

Ronald Darwin Atencio Sotomayor, abogado del congresista Guillermo Bermejo, visitó hoy el despacho del ministro del Interior, Luis Barranzuela, según consta en el sistema de visitas.