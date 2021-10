La presidenta del Consejo de Ministros, Mirtha Vásquez, iniciará hoy la ronda de diálogo con todas la bancadas del Congreso. La primera cita será con la presidenta del Parlamento, María del Carmen Alva, y luego seguirá con Perú Libre (PL) y Alianza para el Progreso (APP).

A pesar de la apertura, los primeros en petardear la reunión fueron los del bloque cerronista de PL, liderados por el vocero Waldemar Cerrón. Esta vez usaron de pretexto la semana de representación – que, vale la pena aclarar, acabó el 15 de octubre– para justificar la inasistencia de toda la bancada a la cita de hoy.

“Le informo que todos los señores congresistas se encuentran en semana de representación y que retornarán a Lima a partir del día lunes 18. Por lo señalado precedentemente, es inviable nuestra asistencia a la invitación”, se comunicó en un oficio. La posición cerronista es clara: bloquear a Vásquez.

Contrario a lo sostenido por el vocero, la congresista Katy Ugarte (ver nota en página 3) y Luis Kamiche (PL) manifestaron su postura a favor del diálogo. A estos se sumarían otros 11 congresistas del bloque castillista.

“No puedo dar mayor opinión a esa posición (de Cerrón) porque no estuve presente. Yo hablo por mi, así que voy a dialogar. Lo malo sería irme a un tema confrontacional. Ya el país está harto. A mí me pagan para legislar no para estar peleando ni atacando”, declaró Kamiche a Perú 21.

APP Y SUS PEDIDOS

Por su parte, APP confirmó su participación en la reunión con la premier para las 6 de la tarde y fijaron su agenda en la recuperación de la confianza de los “agente externos” y sobre la continuidad del ministro del Interior, Luis Barranzuela.

El vocero Eduardo Salhuana explicó a este medio que la bancada sí “tiene una expectativa positiva” y esperan que (la premier) tenga las ideas claras y definidas. “En lo personal, le haré llegar mi preocupación respecto del ministro Barranzuela, que tiene muchos cuestionamientos”, anotó Salhuana.

Por su parte, el congresista Roberto Chiabra, también de APP, sostuvo a este diario que “antes de reunirse, la premier debe reconsiderar las carteras de Educación y del Interior, porque lo primero que le van a pedir las bancadas cuando se reúnan con ella es que saque a esos ministros. Entonces, de qué va dialogar si ya hay un pedido”.

SIN BARRANZUELA NI GALLARDO

Informes presentados por Perú21 evidenciaron los peligrosos vinculos que tiene el ministro Barranzuela con cocaleros radicales y las relaciones del ministro de Educación, Carlos Gallardo, con sindicatos fachada del Movadef.

En ese contexto, los voceros de las bancadas consultados por este medio confluyeron en que una señal a favor de la gobernabilidad sería que la premier opte por cambiar a ambos ministros.

El vocero altero de Fuerza Popular, Eduardo Castillo, adelantó que van a ver qué plantea la premier y que, luego, abordarán el tema de Barranzuela.

“Ahí queremos ver qué pasará con el Mininter. La premier ha solicitado sus descargos, pero ahora conocemos más situaciones peligrosas que nos hacen cuestionar más su presencia. Si ella quiere de verdad dialogar y llegar a consensos, creemos que Barranzuela debe salir. Lo mismo con el ministro de Educación. Esperemos que tenga en cuenta cambiarlo para que ,cuando lleguen a pedir el voto de confianza, los ánimos sean otros”, dijo a Perú21.

Por su parte, Carlos Anderson, de Podemos, explicó que es un error pensar que el Congreso le impone ministros al Gobierno, pues lo que “sí le pide es no colocar personas sin idoneidad”, en referencia a ambos ministros cuestionados.

“Ahora, tenemos a Barranzuela, que evidentemente no puede ser ministro. Colocarlo fue de alguna forma una cuota de poder en un intento del presidente por calmar a Cerrón. Todo esto lo vamos a aclarar con la premier. Esa dinámica no transmite claridad ni gobernabilidad”, agregó.

En tanto, la vocera alterna de Acción Popular, Karol Paredes, dijo que una buena señal por parte de la premier sería mostrar acciones concretas y eso pasa en contar con los mejores cuadros en cada uno de los ministerios, más aún en Educación y Mininter.

“Una de las cosas que nos está preocupando, a una parte de los congresistas, es el tema de la siembra de coca. Esto no se tiene que negociar en ningún momento. Nos ha costado, sobre todo en la zona Vraem, de qué manera salir de cultivos ilícitos a lícitos”, sostuvo en referencia a las recientes decisión de Barranzuela de paralizar la erradicación de la hoja de coca ilegal.

“No podemos dejar de lado todo ese trabajo realizado y que ha costado vidas. Estaremos en contra de la siembra de coca. Está a tiempo de mejorar su gabinete”, acotó.

LA AGENDA

La ronda de reuniones se iniciará hoy con Perú Libre (4:00 p. m.) y Alianza para el Progreso (6:00 p.m.). Continuará el martes 19 con Acción Popular (9:00 a.m.), Partido Morado (10:00 a.m.), Somos Perú (11:00 a.m.), Fuerza Popular (3:00 p.m.), Podemos (4:00 p.m.) y Juntos por el Perú (5:00 p.m.). Finalmente, el miércoles 20 se reunirá con Avanza País (4:00 p.m.) y Renovación Popular (5:00 p.m.).

