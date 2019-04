Luis Alva Castro no podrá salir del país por 18 meses

El juez Richard Concepción Carhuancho dispuso 18 meses de impedimento de salida para el ex ministro del Interior del segundo gobierno de Alan García, Luis Alva Castro , solicitados por la fiscalía en el marco del caso Odebrecht por el presunto delito de lavado de activos.

El magistrado consideró que, además de que se cumplen los presupuestos que establece el Código Procesal Penal para dictar esta restricción contra el investigado, Alva Castro a través de su abogado, expresó su intención de allanarse al impedimento y a las investigaciones.

Según indicó en la audiencia el fiscal adjunto Henry Amenábar, Luis Alva Castro fue quien solicitó a la empresa brasileña Odebrecht el financiamiento para la campaña presidencial del Alan García en el 2006.

“Conforme lo refirió el señor Jorge Barata, Alva Castro fue la persona que solicitó a la empresa Odebrecht dinero para el financiamiento de la campaña electoral del Partido Aprista para el año 2006, haciendo entrega la empresa Odebrecht la suma de 200 mil dólares como activo que tiene procedencia ilícita”, manifestó.

Henry Amenábar, fiscal adjunto del despacho de José Domingo Pérez, añadió que un hecho de relevancia para la fiscalía es que en un informe técnico de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) del Partido Aprista, se menciona la suma de más de 3 millones de soles utilizados en campaña, sin especificar si corresponden a los ingresos o egresos .

“Se da cuenta que durante la campaña, el Partido Aprista registró en la contabilidad del año 2006 la suma de más de 3 millones de soles en estado de ingresos y egresos 2006. Esto no tiene coherencia porque no precisa si es ingresos o egresos y por qué consigna las dos palabras”, dijo.

A su turno, la defensa del ex ministro a cargo de Glover Flores, aseguró que Luis Alva Castro no tiene ninguna intención de salir del país puesto que no lo hace más de un año y sus familiares se encuentran en Lima.

Asimismo, afirmó que el ex ministro del gobierno aprista se allana al pedido de la fiscalía de no viajar al exterior por un periodo de 18 meses.



“Mi patrocinado se va a allanar al requerimiento del señor fiscal y no oponerse a este requerimiento. Mi patrocinado hace un año que no sale fuera del país, tiene un domicilio real en el jirón Sepúlveda (Trujillo). Sus hijas viven en Lima, él transita Lima – Trujillo”, precisó.

El ex ministro Luis Alva Castro no acudió a la audiencia presidida por Concepción Carhuancho.