Luis Alva Castro niega haber solicitado o recibido dinero de Jorge Barata

El ex ministro Luis Alva Castro se pronunció este jueves sobre las manifestaciones de Jorge Barata, ex directivo de Odebrecht en Perú, quien lo señaló de haber recibido US$200 mil para financiar la campaña presidencial del líder aprista Alan García, en el 2006.

En una nota de prensa, Alva Castro aseguró que no recibió ni pidió dinero de Barata o de Odebrecht. "Con la conciencia tranquila -y de ser solicitado- me someteré a las investigaciones judiciales, fiscales y congresales, pues no tengo nada que ocultar", se lee en la misiva.

El ex dirigente aprista señaló que no dará declaraciones ni entrevistas a la prensa "para evitar (ser) el objetivo de los adversarios del aprismo".

García, cabe recordar, aseveró que tampoco recibió aportes de la constructora brasileña ni de sus directivos. "No he recibido ni un centavo, no he hecho mal uso del gobierno para enriquecerme como otros, y estaré siempre dispuesto a responder por ello", manifestó a través de un video.