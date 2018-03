Luis Alva Castro sobre declaración de Jorge Barata: “No tengo nada que temer”

El ex ministro Luis Alva Castro reapareció en Trujillo y dijo a la prensa que ya explicó al partido aprista lo correspondiente a lo dicho por el ex CEO de Odebrecht en Perú, Jorge Barata, quien lo sindicó de haber recibido US$200 mil para la campaña presidencial de Alan García, en 2006.

“No tengo nada que temer. Estoy tranquilo, han visto cual es mi declaración y todo lo que he dicho, lo he explicado bien y no tengo nada que temer en absoluto”, indicó.

Asimismo, consultado si renunciaría al partido debido a que varios militantes han pedido su salida señaló que: “El partido ha hecho un comunicado. (...) Pueden decir muchas cosas y el comunicado del partido es oficial”.

“Yo ya respondí lo que debería responder y lo hice por escrito. (...) Hemos dicho que estamos listos para ir a declarar (a la Fiscalía) lo que sea necesario”, acotó.