Luis Alva Castro no acudió a interrogatorio por aportes de Odebrecht a campaña aprista

Luis Alva Castro debía acudir esta mañana al despacho del fiscal José Domingo Pérez para declarar sobre los presuntos aportes irregulares que habría recibido de la empresa Odebrecht para financiar la campaña presidencial aprista del 2006; sin embargo, el ex ministro no acudió a la diligencia.

Perú21 conoció que el ex funcionario estaba convocado para las 9:00 a.m., pero no llegó a declarar.

Fue el ex mandamás de Odebrecht, Jorge Barata, quien el año pasado reveló en un interrogatorio a fiscales peruanos que la compañía abonó US$200 mil a la referida campaña por pedido de Alva Castro. Aunque en su momento el titular del Interior negó la imputación.

"Con la conciencia tranquila —y de ser solicitado— me someteré a las investigaciones judiciales, fiscales y congresales, pues no tengo nada que ocultar", expresó el ex funcionario en un comunicado aquella vez.

El portal IDL-Reporteros publicó documentos que administra la constructora brasileña en la que se detalla una entrega de US$100 mil que fueron repartidos entre Alva Castro (US$60 mil) y el Apra (US$40 mil). Esa información fue corroborada por este diario.

Ese dinero, de acuerdo a la versión de la compañía brasileña, serviría para financiar las actividades proselitistas que llevaron a Alan García a ser presidente de la República por segunda vez (2006-2011).

Sobre Luis Alva Castro pesa una orden de impedimento de salida del país por 18 meses.