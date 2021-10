El secretario general del SUTEP, Lucio Castro, desmintió al ministro de Trabajo, Iber Maraví, quien, en su presentación ante el Pleno del Congreso, aseguró que fue secretario del Sute Provincial de Huamanga, en Ayacucho.

“El señor Maravi nunca ha sido afiliado ni dirigente del Sutep, no está en nuestra base de datos, siempre ha usurpado el nombre del Sutep para ganar un espacio entre los maestros, generó el divisionismo. No tuvo la valentía de usar los nombres de las organizaciones a las que realmente pertenece”, declaró el dirigente a Perú21.

“Existen documentos donde Maraví es miembro del comité electoral, figura en los estatutos del Conare. No puede seguir negando lo innegable, fue parte del Conare, un organismo generado por Sendero Luminoso que tuvo como un radio de influencia el magisterio con el ánimo de dividir a los trabajadores”, indicó.

En otro momento, el secretario general del Sutep recordó que dicho gremio votó por Pedro Castillo quien, añadió, ha incumplido los compromisos que asumió con ellos. En ese contexto, además, sostuvo que el sindicato le ha pedido al mandatario no desacreditar la “palabra de maestro”.

“Esto puede estallarle en la cara al presidente Castillo, así como Sutep lo apoyó, también será cuestionado con mucha contundencia. Debería deslindarse de Sendero Luminoso que asesinó dirigentes e hizo mucho daño al Sutep. Pedro Castillo debe dejar de actuar como dirigente y comportarse como presidente del país y cumplir sus compromisos, desacredita la palabra del maestro”, manifestó.

Agregó que el Sutep no ha votado por Sendero Luminoso ni por el Movadef. “Votamos por Pedro Castillo. Hoy vemos que en su gabinete ministerial hay elementos del Movadef que es el brazo político de Sendero Luminoso. Ellos no asumen lo que son y luego dicen: ¿Por qué me terruquean?”, cuestionó.

Perú21 dialogó con el congresista Roberto Chiabra quien describió la presentación del ministro Iber Maraví al responder el pliego interpelatorio como un “inocentón” que tiene una memoria muy frágil.

