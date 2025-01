Abogado Luciano López: “He ganado el caso de Ricardo Briceño en la Corte Suprema”

Luciano López, abogado de Ricardo Briceño, conversó con Perú21TV sobre la decisión del Poder Judicial de anular el juicio oral del caso Cocteles.

Dado lo sucedido con su defendido, ¿tendría la vía legal habilitada para pedir indemnización al fiscal José Domingo Pérez?

A José Domingo Pérez y al juez Zúñiga, porque él es el encargado de hacer que el proceso penal pase a juicio. Quien hace el control no es el fiscal, desde luego hay una responsabilidad de Pérez, eso es clarísimo, pero la mayor responsabilidad, si tuviésemos que poner en una balanza, en realidad, es del juez Víctor Raúl Zúñiga. Él es el responsable de haber dejado pasar un mal caso, porque al señor Ricardo Briceño se le mal acusó de que él presuntamente había cometido un fraude en agravio de la Confiep y había engañado a todos los empresarios para desviar unos fondos para apoyar a la campaña de la señora Keiko Fujimori. Eso no solamente se demostró que es falso, sino que cuando Domingo Pérez formula la acusación de fraude y se lo manda a la Fiscalía de La Victoria, después de seis meses llegan a la conclusión de que no hay fraude, entonces si no hay fraude, ¿por qué lo dejaron pasar?

¿Cuál es la diferencia con los otros casos?

Nosotros, a diferencia de los demás investigados, no hemos tenido que ir al Tribunal Constitucional, porque mi caso era tan claro que lo gané en dos instancias en el Poder Judicial; lo gané ante la Sala Constitucional de Lima que me declaró fundada mi demanda y lo he ganado recientemente en la Corte Suprema. Es más, a mí me notifica la Corte Suprema el 13 de noviembre de 2024, hago énfasis en las fechas porque el caso de Ricardo Briceño es totalmente distinto al resto de investigados del caso Cocteles, porque no tiene nada que ver, por eso el título de su libro ¿Y yo qué hago aquí?

Entonces, ¿por qué fue incluido en esta investigación?

El señor Domingo Pérez creo que se nubló, planteó un caso gigantesco y mal hecho que, al menos respecto al señor Ricardo Briceño, es algo burdo. Estaba probado, una fiscalía dijo: ‘no cometió fraude’. Entonces, cómo se le ocurre haberlo llevado a un caso de lavado, pero lo que es peor, vuelvo a repetir, ahí la mayor responsabilidad es del juez Zúñiga que lo dejó pasar.

¿Cómo resarcir el daño hecho?

Lo que quiere Ricardo Briceño es que se le haga justicia y eso significa que se le excluya del proceso. Porque él no debe pasar a ningún juicio oral, a él se le tiene que respetar una cosa, como ha dicho la Corte Suprema, tiene que ser excluido. Y sí, legalmente, en mi opinión, sí le corresponde ser resarcido, pero al menos no he conversado con Ricardo sobre si ese es su interés. Lo que sí es de su interés, de una persona de honor y de trayectoria, es que quiere que no se siga manchando su nombre.

¿Cuántos años más podría tomar un proceso así?

Lo que veo es que van a tener que recomponer todo el caso, pero más que recomponer creo que tiene que haber una nueva evaluación porque lo que dice el Tribunal Constitucional es que hubo un notorio desbalance en la igualdad de armas entre la Fiscalía y los investigados, porque al acusador le dieron más de una docena de oportunidades para que subsane su acusación.

