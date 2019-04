Luciano López: “La contadora de Westfield Capital es un personaje clave”

El ex presidente Kuczynski ha sido detenido preliminarmente por diez días por sus presuntos vínculos con Odebrecht. El abogado Luciano López analiza la orden emitida por el juez.

¿La detención preliminar contra Kuczynski es justa?

Esa resolución está mal hecha, es un mamarracho. En el plano legal no está bien sustentada y se podría caer (anular) en la Sala. Sin embargo, la investigación tiene datos importantes que provendrían del propio entorno de Kuczynski.

¿A qué se refiere?

Se están amparando en un pedido procesal de fuga que es un papelón porque el señor tiene arraigo, es una persona de avanzada edad que ha estado colaborando con la investigación.

La Fiscalía argumenta que hay obstrucción debido a que se estaría influenciando a la contadora de Westfield Capital.

Pareciera que la Fiscalía tiene un dato importante que el juez no ha sabido argumentar. En ese punto, la imputación es que se habría estado lavando dinero de IIRSA Sur y Trasvase Olmos, a través de sus consultoras, especialmente de Westfield Capital. Sin embargo, hay personajes relevantes que no han sido tocados a diferencia de la secretaria y el chofer, para quienes se pidió detención.

¿Se refiere a la contadora?

La contadora es un personaje clave, pero el juez no ha justificado ni argumentado en qué se basan para decir que la están amedrentando. No cita elementos. Estamos hablando solo especulaciones.

¿Por qué cree que no hay ninguna medida restrictiva en contra de ella?

Lo más probable es que haya usado algún mecanismo legal de colaboración. Es solo una especulación.

¿El ex presidente podría pedir cumplir la detención en su domicilio?

La edad no le sirve en este momento porque en la investigación preliminar no funciona la figura de detención domiciliaria. Según la ley, es solo un sustituto de la detención preventiva.

Una vez que culminen los diez días de detención preliminar, ¿cuáles serían los escenarios?

La Fiscalía, si ha reunido la información que necesitaba, se cerrará la etapa preliminar y presentará cargos contra él, iniciando la etapa de investigación preparatoria. De inmediato se pediría la prisión preventiva. Estoy más que seguro que en ese escenario César Nakazaki, abogado de Kuczynski, pedirá detención domiciliaria porque cumple uno de los requisitos, que es la edad.

¿Cómo se podría impedir que vaya preso?

La única posibilidad de que no ocurra algo así es que la Sala deje sin efecto la detención preliminar de diez días. El juez no ha argumentado bien, pero aún así se rechace el pedido, ellos ya ganaron información, documentos y allanamientos. Se debería evitar esta práctica porque la pesquisa se empaña y el investigado se victimiza.