Luciana León: Votos determinarán si se admite a trámite el caso Edwin Donayre

La presidenta de la Comisión de Levantamiento de la Inmunidad Parlamentaria, Luciana León (Célula Parlamentaria Aprista), señaló que serán los votos dentro de su grupo de trabajo los que determinen si se admite el informe que plantea aceptar el pedido del Poder Judicial para que se aplique la sentencia contra Edwin Donayre (Alianza Para el Progreso).

"Serán las posiciones de los congresistas, si desean o no esperar el pronunciamiento del Poder Judicial, pero el Reglamento (del Congreso) no establece que tengamos que esperar eso. El martes vamos a someterlo a votación y serán los votos los que determinen que se inicie el trámite o no", indicó en declaraciones a Canal N.

Vea también Lecaros apoya que el Poder Judicial sea el que apruebe el levantamiento de inmunidad parlamentaria

Luciana León recordó que el próximo martes 2 de abril, el grupo de trabajo que preside debatirá el informe elaborado por la presidencia de su comisión que plantea admitir a trámite el pedido de la Corte Suprema del Poder Judicial para que se le levante la inmunidad a Edwin Donayre , sentenciado en primera instancia a cinco años y medio de prisión efectiva por el delito de peculado.

"El día martes esto se aprobaría y se le dará la oportunidad al congresista Donayre para que, en dos días, sería el viernes, pueda acercarse a hacer su defensa y, posteriormente, se estaría votando el tema de fondo", señaló León.

La legisladora aprista aseguró que su bancada respalda la admisión del pedido del Poder Judicial. Recordó, empero, que fueron los votos de otros grupos políticos los que plantearon observaciones, como, por ejemplo, esperar que una segunda instancia se ratifique la condena contra Edwin Donayre para proceder a levantar el fuero.

"El Partido Aprista ha tenido una posición muy clara desde un inicio, que ha sido la de la presidenta, y hemos solicitado y presentado un informe para iniciar el trámite inmediatamente. Lamentablemente, han sido otros congresistas de otras bancadas que han estado en contra de esta situación", señaló.