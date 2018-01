Luciana León Romero: "El Apra aceptará dialogar con la premier Aráoz"

La congresista aprista Luciana León menciona que en las próximas semanas su bancada presentará al gobierno y a la ciudadanía una agenda de país para lo que resta de la actual administración de Pedro Pablo Kuczynski . Asegura que las diferencias entre compañeros ya se están subsanando. Sin embargo, en sus respuestas deja en evidencia que hay dos corrientes de pensamiento o actuación muy distintas en el partido de la estrella.

La incorporación de Javier Barreda y Abel Salinas al gobierno han llevado a los compañeros del Apra a criticarlos con dureza. ¿Qué piensa de esas expresiones?

Creo que la votación de la vacancia, el tema del indulto y el nombramiento de estos ministros han generado un cisma no solo en nuestro partido sino en todos los partidos. Ahora, que en el Partido Aprista haya diferencias, no es la primera vez. Que se haya dado este intercambio de adjetivos es lamentable porque estamos acostumbrados a resolver estas cosas de manera interna. Sin embargo, esto ya se está superando.

¿Se han reunido para limar asperezas?

Como bancada, no, pero sí estamos en un diálogo permanente a través de chats o llamadas para superar estas diferencias. Lo más importante del Partido Aprista es que no estamos teniendo diferencias de principios o ideológicas; estamos teniendo diferencias entre los que creen que sí se debe participar (en el gabinete) y los que piensan que no.

¿Usted a qué grupo pertenece?

En mi opinión, (Barreda y Salinas) son profesionales de primera y estoy segura de que van a hacer un gran trabajo dentro del gobierno.

¿Está en contra de que se los hayan expulsado del Apra?

No estoy segura de que se haya dado la expulsión. Tengo entendido que el proceso está estancado.

¿Barreda y Salinas deben o no ser expulsados?

No. Soy de la posición que todo ciudadano o militante que tiene la capacidad, la experiencia y vocación de servicio, puede servir al país. Ellos, como apristas, trabajan por el bienestar social, por la gente que menos tiene. Son técnicos con olfato político.

Y Barreda, en su función de político, días antes de integrarse al gabinete, criticó con énfasis al gobierno por el indulto a Alberto Fujimori. Un sector de la opinión pública considera que se sumó al gobierno porque “chamba es chamba”.

El Partido Aprista no necesita de un fajín ni de puestos públicos para trabajar, para desarrollar su agenda de país. Ahora, que Barreda haya estado interesado solo en el puesto (de ministro), yo no creo, porque lo conozco. Él solicitó la suspensión de su militancia para que nadie diga que esto es un cogobierno. Quiso ponerse a disposición del país, ¿por qué no hacerlo? Me parece válido.

¿Pero cuál es su lectura política de que haya criticado al gobierno días antes de sumarse a este?

No es coherente, de repente no fue lo más acertado. Que le sirva a él de lección, obviamente yo no lo hubiese hecho. Mi lectura política es: si me invitan a formar parte es porque yo, con mi experiencia, en vez de estar en la crítica, puedo ponerme a construir y sumar. A él le han dado la posibilidad de que deje de criticar y empiece a trabajar, y ha aceptado el reto. Es sano ponerse en el otro lado y empujar el coche.

Entonces, usted también podría ser ministra de este gobierno.

No (risas), porque yo postulé para el Congreso y me debo a la población que confió en mí para hacer este trabajo que sé hacer, y que sé que puedo hacer bien.

En octubre de 2017, el ex presidente Alan García se ofreció a ser ministro de PPK. Sin embargo, ahora critica a los apristas que están en el gabinete. ¿Tampoco es coherente?

Yo no voy a juzgar las expresiones del ex presidente García, lo que sí te puedo decir es que en este caso, de los dos ministros, tenemos que salir de la discusión de si debieron o no tomar esa decisión. Creo que, como partido, debemos de sumar y no criticarnos. Somos cinco congresistas y tenemos clarísimo cuál es la agenda. Los cinco acordamos que ninguno integraría el gabinete. En el caso de la vacancia se trató de un tema superior, mayor, por eso hicimos un voto de conciencia.

Su voto de conciencia la llevó a un proceso disciplinario.

Un proceso que espero que sea superado. En unas semanas, después de un diálogo, espero que se superen estas diferencias.

¿Y que no la sancionen?

Yo espero que así sea. En el caso de que no se dé, igual, yo asumo la suspensión con hidalguía porque he actuado de acuerdo a mi conciencia y no siento culpa.

¿Volvería a votar por la no vacancia, aun sabiendo que será procesada en el Apra?

Sí, así me cueste lo que me cueste dentro del partido. Pueden llegar a expulsarme, pero por eso no voy a dejar de ser quien soy, no pueden matar mi naturaleza. La vacancia es un tema delicado, estamos hablando del presidente y de una incapacidad permanente.

¿Cree que la bancada del Apra debería aceptar un diálogo con la premier Mercedes Aráoz?

Sí, por supuesto. Nosotros siempre vamos a estar en una apertura permanente con la premier. No solo vamos a aceptar un diálogo, sino que estoy segura de que lo que se haga en beneficio del país, lo vamos a apoyar.

Mauricio Mulder señaló que la decisión de la premier de convocar a dos apristas al gabinete fue para dividir a la bancada. ¿Aun así cree que todos aceptarán dialogar con Aráoz?

Como te digo, más allá de las posiciones personales, tenemos que tener en cuenta que el Partido Aprista es democrático, y el partido va a hablar con todas las fuerzas políticas democráticas. Eso no significa que vamos a ir a pie juntillas con ellos.

AUTOFICHA



- “Estudié Derecho y Ciencias Políticas. Siempre tuve claro que quería hacer política. Luego hice una maestría en Gobernabilidad y Políticas Públicas en el Instituto de Gobierno de la USMP, donde tuve la oportunidad de conocer al ex presidente García. Estuve un año en una maestría sobre Comercio Exterior”.



- “Dentro de los cinco congresistas apristas hay uno que es más confrontacional, otro que es más concertador, está el dialogante, y hay otros que no salimos mucho en los medios de comunicación, pero en el trabajo legislativo tenemos una importante productividad”.



- “Antes de trabajar en el Congreso, era asesora de la congresista Mercedes Cabanillas, saliendo de la universidad. Luego trabajé en el ministerio de Transportes y Comunicaciones. Ya después postulé aquí, al Congreso. Yo fui secretaria de juventudes, de la JAP, en el distrito de Miraflores”.