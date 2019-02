Luciana León pide a Comisión Constitución que no siga retrasando informe sobre caso Donayre

La presidenta de la Comisión de Levantamiento de la Inmunidad Parlamentaria, Luciana León (Célula Parlamentaria Aprista), lamentó que no se haya contado con los votos para admitir a trámite el pedido del Poder Judicial para que se levante la inmunidad al congresista Edwin Donayre , sentenciado a cinco años y medio de prisión por el delito de peculado en el caso 'Gasolinazo'.

Según comentó ante la prensa, la posición de su despacho era que este pedido se apruebe para que se proceda a levantar la inmunidad de arresto de Edwin Donayre. Sin embargo, cuatro legisladores de Fuerza Popular aprobaron una cuestión previa, planteada por su vocero Carlos Tubino, para que se espere la opinión consultiva de la Comisión de Constitución sobre este caso.

“Como presidenta de la Comisión de Levantamiento de Inmunidad el día de hoy hemos repartido a todos los colegas congresistas un predictamen en el sentido de proceder al levantamiento de la inmunidad para el caso de arresto y proceder a trámite. Ese era el sentido de la presidencia; sin embargo, manda la mayoría y han decidido esperar a que la Comisión de Constitución emita este informe; (…) lamentablemente esto es lo que se ha aprobado”, indicó a la prensa.

Luciana León lamentó también que no se haya aprobado la solicitud del congresista Edmundo del Águila (Acción Popular) de ponerle un plazo a la Comisión de Constitución para que emita su informe a más tardar la próxima semana, ya que lleva más de 50 días de retraso desde que se lo solicitaron formalmente.

“Lamentablemente, no se ha puesto plazo para que la Comisión de Constitución emita el informe, así que estamos quedando en suspenso. (...) No es lo que yo hubiese querido, no es lo que estábamos solicitando”, precisó la legisladora aprista.

Luciana León reiteró que no es necesario esperar la opinión consultiva de la Comisión de Constitución presidida por Rosa Bartra (Fuerza Popular) ya que esta “no es vinculante” ni tampoco obligatoria.



“No es necesario esperar una opinión porque no es vinculante, no es obligatorio, no es necesario que esperemos. Sin embargo, es una cuestión previa que legítimamente los congresistas han presentado”, precisó León.

Finalmente, la congresista exhortó a la presidenta de la Comisión de Constitución a ver con celeridad este caso, sesionar cuanto antes y emitir el informe de la opinión consultiva.