Al promediar las 6:00 a.m. de ayer, y ante la lenta respuesta del portero del edificio, agentes de la División de Investigación de Delitos de Alta Complejidad (Diviac) de la Policía se vieron obligados a derribar con un ariete la puerta del condominio en el que vive la legisladora aprista Luciana León Romero, ubicado en San Isidro.

Los efectivos acataron de esa manera la orden judicial emitida por el juez supremo Hugo Núñez que los autorizaba, junto al fiscal provincial Edwin Castillo Gonzales y a su equipo, a ingresar al departamento de la parlamentaria para incautar documentación que confirme la hipótesis de investigación: León cobraba cupos a la red criminal Los Intocables Ediles.

De acuerdo a la orden judicial, a la que accedió Perú21, cinco colaboradores eficaces indicaron que la integrante de la Comisión Permanente del Congreso disuelto mantenía una relación de negocios con el detenido Alexander Peña Quispe, sindicado financista de la referida banda delictiva.

Los Intocables Ediles fue una organización criminal que, entre los años 2014 y 2018 y bajo el mando del entonces alcalde de La Victoria, el detenido Elías Cuba, se dedicó a exigir el pago de ilegales cuotas a comerciantes del distrito para que ocupen espacios públicos.

Según la imputación, León Romero formó parte del “brazo legal y político” de la red entre 2015 y 2017. Pero no lo hizo sola. Su asesora Betsy Cecil Matos Franco, de acuerdo con la Fiscalía, cumplió un rol fundamental haciendo las coordinaciones con Peña Quispe. (Ver infografía)

El colaborador 02-2018 indicó que Matos era usualmente quien se comunicaba con Peña “porque así evitaría que la imagen de la congresista se viera involucrada” con el investigado empresario. La asesora era la única que tenía una orden de detención y ayer fue capturada en el aeropuerto Jorge Chávez.

¿Cómo es el negocio?

Debido a que Luciana León aún goza de inmunidad, su caso está a cargo del Área de Enriquecimiento Ilícito que depende de la fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos.

La investigación se sostiene tanto en declaraciones de delatores como en comunicaciones telefónicas entre Betsy Matos y Alex Peña que fueron interceptadas.

La parlamentaria de 41 años habría recibido pagos de Peña para interceder ante el Ministerio de Economía con el fin de que este dote de presupuesto a la Municipalidad de La Victoria. ¿Pero con qué fin? Para que las empresas de Alex Peña ganaran la adjudicación de obras en concursos públicos ya amañados.

Por esta labor, la legisladora del Apra recibía, según el colaborador 02-2018, entre S/15 mil y S/20 mil “cada vez que lo solicitaba” a Peña.

El colaborador 05-2018 dijo incluso que el empresario se ufanaba del contacto político que tenía con la representante aprista. “Ella nos va a sacar el billete para las obras”, decía Alex Peña, según el delator.

Rechaza imputaciones

Tras culminar la diligencia, que se extendió por 12 horas, Luciana León salió a la puerta del edificio para ofrecer una breve declaración y responder algunas preguntas de la prensa.

“Recién hoy tomé conocimiento (de la investigación), por dichos de terceros se me estaría sindicando de ser miembro de la una red criminal. Niego ser parte de una red, rechazo conocer el teje y maneje de esta red”, manifestó León.

No obstante, admitió que conoce a Alexander Peña, aunque se desmarcó de cualquier acto ilícito. “He conocido a Peña Quispe, pero eso no significa que yo sea parte de una red criminal”, sentenció.

Hizo millonaria compra de ‘depas’

En setiembre de 2014, Luciana León estuvo bajo la lupa de los medios por la compra de dos departamentos y cuatro cocheras que realizó entre 2012 y 2013.

Por la adquisición de estos inmuebles, ubicados en Barranco, la legisladora firmó dos créditos hipotecarios por S/1’814,371 para pagarlos en 25 años. Algo que llamó la atención fue que León canceló S/1’120,934 en solo 17 meses. Este pago resultó llamativo dado que, según aseguró, lo hizo tan solo con sus ingresos como congresista elegida en dos periodos, “más los pagos de gratificaciones, CTS, bonificaciones extraordinarias”, le dijo al periodista Beto Ortiz. Estas compras llegaron a la Comisión de Ética, sin embargo, el informe que recomendaba investigarla fue archivado.

lima 22 de octubre del 2019 El fiscal Reynaldo Abia lidera en estos momentos un operativo en distintos puntos de Lima por un caso que implica a políticos con el cobro de cupos y que se conoció a partir de la investigación a Los Intocables Ediles en La Victoria. Un equipo de policías se encuentra en la vivienda de Luciana León, miembro de la Comisión Permanente del Parlamento, realizando un allanamiento para incautar pruebas. Debido a la inmunidad de la que aún goza, su caso está a cargo del Área de Enriquecimiento Ilícito de la Fiscalía de la Nación. NUCLEO-FOTOGRAFIA > HUGO PEREZ

“Sí he hecho pronto pagos y todo está documentado. Soy una profesional, tengo ocho años de congresista y he realizado estas inversiones con el fruto de mi trabajo”, le explicó a El Comercio el 20 de setiembre de 2014.

Al ser consultada por Ortiz sobre estas compras y cómo hacía para ahorrar, León dijo que “puedo mantenerme con un sueldo bastante austero porque no tengo mayores gastos. Mes a mes he ido ahorrando y eso me permitió hacer las amortizaciones. Y los fines de semana, cuando salgo, gracias a Dios, me invitan”, dijo en marzo de 2015.

Tenga en cuenta

- La Fiscalía también allanó el departamento de Rómulo León Romero, hermano de la parlamentaria. Según la imputación, Luciana León condicionó la ayuda a Alex Peña a cambio de que contrate a su hermano en una de sus empresas.

- La congresista León entregó ayer su celular a los fiscales, quienes le incautaron agendas y más de S/5 mil en efectivo.