El exministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento, Carlos Bruce, aclaró que sí se reunió con el hermano de la integrante de la Comisión Permanente, Luciana León, luego de que dijera a El Comercio que el encuentro no se había producido.

“He revisado mi agenda y me equivoqué porque esa reunión sí se produjo el 9 de abril del 2019 y fue corta. Recuerdo que él recomendaba a una profesional y me dejo su CV. Le pasé el CV al jefe de gabinete [de asesores del ministerio], quien le encarga al secretario general que la entreviste. La señorita sugiere en la entrevista que se le contrate como gerenta general de Sencico, pero no estaba calificada y no era el procedimiento. No ingresó al sector”, dijo Bruce al referido medio.

El programa 'Cuarto Poder’ reveló el último domingo una serie de conversaciones de WhatsApp entre la excongresista Luciana León y su hermano en las que se da cuenta de reuniones con Bruce y con el exministro de Energía, Francisco Ísmodes.

Estos diálogos tienen como fecha fines de marzo e inicios de abril del 2019 y en ellos Luciana León se comunica con su hermano para pedirle insistentemente que se reúna con el entonces ministro de Energía y Minas, Francisco Ísmodes, para que lo "ayude con el proyecto Quellaveco”.

Bruce rechazó en varias oportunidades que se haya realizado algún favorecimiento para la empresa en la que laboraba León Romero. Indicó que esta fue la única vez que se reunió con él en su despacho del ministerio de Vivienda y que antes solo habían coincidido en reuniones sociales.

Por su parte Ísmodes dijo a El Comercio el último lunes que si bien no rechazó de plano el encuentro formulado por León, la reunión no se produjo.

“Ella me pide una reunión para el señor [Carlos] Lara, que iba a ir su hermano, y que era representando a una empresa. Yo por un tema de educación le respondo que iba a ver mi agenda para recibirlos. Pero luego evaluando consideré que no era conveniente esa reunión, así que no la tuve. Y nunca le se le dio una fecha”, afirmó Ísmodes.